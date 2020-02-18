Аваков пояснил, как будет работать закон о коллаборантах

Жителям Донбасса не будет угрожать преследование в случае, если они не посягали на суверенитет и территориальную целостность УкраиныФото: REUTERS

Жителям Донбасса не будет угрожать преследование в случае, если они не посягали на суверенитет и территориальную целостность Украины, убеждает Аваков

Перед тем, как Украина вернет контроль над оккупированными территориями Донбасса и наступит время местных выборов, необходимо принять закон о коллаборантах.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Перед тем, как состоятся выборы, перед тем как мы возьмем контроль над территорией мы должны решить несколько принципиальных вопросов, в том числе, уверен, что необходимо принять закон о коллаборантах. Кто-то называет его законом Об амнистии, я же называю его законом о коллаборантов",-заявил Аваков.

По словам министра, к ответственности могут быть привлечены врачи, учителя и низшие чины органов власти.

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"Если ты сельский доктор и работаешь в вертикали "Министерства ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДНР", которое мы не признаем, то ты не подвергаешься репрессиям, потому что ты выполняешь социально важную функцию и у тебя нет альтернативы. Тоже самое для учителей или мелких. клерк. А если ты выполняешь репрессивную функцию, если ты организовываешь отряды, которые стреляют в нашу сторону, осуществляешь или осуществлял свержению власти насильственным путем, если ты в славянке убивал протестантских священников, то не попадаешь под прощение, а попадаешь под уголовное преследование", -добавил глава МВД.

Он отметил важность информирования населения на оккупированных территориях о том, что гражданам не грозит преследование в случае, если они не посягали на суверенитет и территориальную целостность Украины, не участвовали в свержении конституционного строя или репрессивных мероприятиях самопровозглашенных "Л/ДНР"

19 февраля в Украине стартует Национальная платформа примирения и единства. Ее назначение — помочь установить конструктивный мирный диалог между воюющими сторонами на Донбассе.