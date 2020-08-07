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пятница, 07 августа 2020 16:26

Артиллерия наемников тренируется, стреляя по украинской территории

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Артиллерия наемников тренируется, стреляя по украинской территории
Разведка сообщает о действиях боевиков. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Террористы используют режим прекращения огня для отработки ударов по объектам на подконтрольной Украине территории.

Происходит подготовка артиллерийских частей, заявил на брифинге спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает "РБК-Украина".

Оккупанты занимаются подготовкой для повышения боеспособности своих подразделений. На этой неделе они провели штабные тренировки по управлению войсками, тактические учения с артиллерийскими подразделениями, двусторонние ротные тактические учения, сборы со снайперами и разведчиками.

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"В то же время, по информации ГУР Минобороны Украины, для тренировки очередных артиллерийских расчетов целями определялись объекты, которые находятся на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

6 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Об этом говорится в утреннем сведении Штаба операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 7 августа.

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07
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