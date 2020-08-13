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четверг, 13 августа 2020 15:23

Археологи раскопали захоронение древнего народа

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Археологи раскопали захоронение древнего народа
Раскопали древние курганы. Фото: donbass.comments.ua

В Донецкой обл, возле Мариуполя, археологи раскопали курган возрастом 5 тыс. лет.

Исследователи нашли 9 захоронений эпохи ранней бронзы. Предполагают, что это предки киммерийцев, сообщает Tv7.

"Мы изучаем старые карты 19 века, так называемые топографические карты Шуберта. Так, нам удалось наложить все карты и здесь обнаружить курган", - сказал кандидат исторических наук Вячеслав Забавин.

Нашли кости человека, который лежал на подстилке минимум из трех слоев. Нижний был остатком кожи или шкуры. Голова и верхняя часть туловища была окрашена ярко красной краской.

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Находки проанализируют на историческом факультете мариупольского гуманитарного университета. Их передадут в краеведческий музей.

В Полтавской обл. археологи завершили исследования курганов на некрополе Скоробир в урочище "4 поле". Археологи исследовали два кургана.

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