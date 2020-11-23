Арестович просто создает шум. Миротворцев на Донбассе не будет - Кузьмич

Зеленский не наважеться идти на российские уступки. Фото: EPA / UPG

В Украине не будет миротворческой миссии, потому что Россия не согласится на независимый контингент, а Украина не пустит к себе россиян.

Для Украины более приемлема миссия, которая была в Косово в 1994 году. Тогда контингентом руководило НАТО, а ее отправили после голосования в Совете Безопасности ООН, рассказывает Gazeta.ua Богдан Кузьмич политический аналитик, член Совета общественного контроля при НАБУ.

"В Совбезе является Россия, которая намного сильнее чем в 1994 году. Имея право вето РФ не позволит введение миссии которую не сможет контролировать. Франция тоже не проголосует" за ", потому что не имеет средств финансировать миротворческой контингент на Донбассе", - говорит эксперт.

Россия заинтересована в создании миссии, которую сможет контролировать, поэтому будет побуждать Украину пойти на уступки.

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"Все остальные версии введение миссии - хуже эту, потому что это те, на которые можно найти деньги. Самая заинтересована в этом государство - Россия, потому что сможет финансировать и контролировать ее. Это тот вариант, на которые мы не согласимся, потому что у нас свободу , чтобы России отказать и имеем сильные позиции, чтобы не обращаться к ней с таким предложением ", - говорит Кузьмич.

Эксперт предполагает, что план Арестович является белым шумом.

"Стоило-бы поинтересоваться у Арестович кто будет финансировать эти силы и кто будет составлять основное число ее личного состава", - заключает он.

Представитель украинской делегации Алексей Арестович рассказал о плане Б президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе. "Неофициально говорю о плане" Б ", как частное лицо. Он обсуждается в кулуарах. И ключевое слово там миротворцы", - рассказал чиновник в интервью "ТСН". По его словам, от плана Петра Порошенко план Зленеського ничем не отличается.