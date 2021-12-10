Арестович об обмене пленным: "Мы предложили три варианта"

Украина может обменять 310 человек. Фото: mind.ua

Украина предлагает России обмен пленными "60 на 60". Предыдущие варианты Москва отвергла.

Об этом сообщил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире "Право на власть".

Украина ранее предложила три варианта обмена пленными, однако РФ поставила условие.

"Мы предложили обменять задержанных. Мы предложили три варианта: 13, 24 и 59 человек. Также все отброшено. И главный аргумент российской стороны, который они требуют от нас, - процессуальной очистки. Они хотят, чтобы украинский президент помиловал их без приговора украинского суда, а это запрещает украинское законодательство. Процедура выглядит так: они проходят через суд, после приговора суда их может помиловать президент", - рассказал Арестович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия отказалась прекратить огонь на Донбассе – ТКГ

Есть 13 человек, "прошедших этот путь". Украина готова их обменять.

"И предлагаем 60 на 60 в лучшем варианте, или 13 на 13 в самом худшем варианте. Промежуточный тоже есть. Все эти лица установлены и готовы к обмену. Это военнослужащие ВСУ, это сотрудники спецслужб, попавшие в плен при выполнении заданий, это женщины, в частности, беременные, а также тяжелобольные гражданские", - рассказал он.

Всего Украина может обменять 310 человек.

"Они (оккупанты - ред.) содержат 427. Смотря как считать, но примерно такие цифры. Есть кого и на кого менять, нет воли РФ", - отметил он.

Россия отвергла предложение Украины о возвращении в режим прекращения огня с 10 декабря. Об этом сообщили в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) решат вопрос прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами и открытие контрольно-пропускных пунктов въезда-выеда (КПВВ) с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.