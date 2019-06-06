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четверг, 06 июня 2019 14:09

Американский сенатор рассказал подробности встречи с Зеленским

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Американский сенатор рассказал подробности встречи с Зеленским
Во время встречи Зеленский и Портман обсуждали противодействие российской пропаганде. Фото: GoGetNews

Американский сенатор от республиканской партии Роб Портман рассказал подробности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Чиновник рассказал, что у украинского президента есть план по противодействию российской пропаганде, написал он на своем сайте.

"Мы обсудили российскую пропаганду на территориях, прилегающих к восточной границе, и попытки приглушить сигналы украинского телевидения, распространение дезинформации среди населения на Донбассе. Также обсудили несколько идей, которые смогут помочь в борьбе с этой пропагандой, подавлением и дезинформацией. Я уже встречался с Госдепом по поводу этих идей", - сказал он.

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Он добавил, что у Зеленского были просьбы по поводу оборонной сферы.

Американский сенатор-республиканец Роберт Портман заявил, что Владимир Зеленский на встрече рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений.

Об этом Роберт Портман сказал во время выступления в Сенате.

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