Американский дипломат рассказал, когда РФ может вывести войска из Донбасса

Тейлор сообщил о своем видении урегулирования конфликта. Фото: "Эспрессо"

В течение 1-2 лет Украина может договориться с РФ о выводе российских войск из Донбасса и передаче границы под контроль международных сил

26 декабря об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает РБК-Украина.

"Но на каких условиях россияне пойдут - это вопрос. Тяжелый и для Украины, и для России вопрос - это вопрос контроля границы. Возможен некий компромиссный вариант. Россия может передать границу не украинскому правительству, но каким-то международным силам. Это могла бы быть расширенная миссия ОБСЕ, или силы ООН, которые взяли контроль над границей и обеспечили безопасность, чтобы прошли выборы. выборы не могут пройти, пока россияне находятся там, и пока граница находится под контролем россиян", - сказал Тейлор.

Американский дипломат считает, что президент Владимир Зеленский понимает связанные с процессом мирного урегулирования риски и готов на них идти, чтобы добиться прекращения войны. Но он также понимает, что есть красные линии, которые нельзя переходить.

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Тейлор отметил, что большинство жителей неподконтрольных территорий хотели бы вернуться в Украину

Россияне завезли на оккупированный Донбасс 152-мм гаубицы "Гиацинт". Они входят в состав отдельной артиллерийского бригады 1 АК вооруженных сил Российской Федерации, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.