Американские истребители в украинском небе: показали впечатляющие кадры

Украинские и американские военные истребители поднялись в небо над Хмельнитчиной.

Так отработали второй день международных учений "Чистое небо", сообщает командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Украинские пилоты работали совместно с американскими коллегами.

Фото: Depo.ua

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Выполняли летные задачи по отработке слетанности и радиообмена.

Учения продлятся до 19 октября на военных полигонах Хмельницкой и Винницкой области.