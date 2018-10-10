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среда, 10 октября 2018 17:55

Американские истребители в украинском небе: показали впечатляющие кадры
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Украинские и американские военные истребители поднялись в небо над Хмельнитчиной.

Так отработали второй день международных учений "Чистое небо", сообщает командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Украинские пилоты работали совместно с американскими коллегами.

На второй день учений "Чистое небо - 2018" Украинский и американские военные истребители выполняли летные задачи по отработке слетанности и радиообмена
Фото: Depo.ua
На второй день учений "Чистое небо - 2018" Украинский и американские военные истребители выполняли летные задачи по отработке слетанности и радиообмена
На второй день учений "Чистое небо - 2018" Украинский и американские военные истребители выполняли летные задачи по отработке слетанности и радиообмена
На второй день учений "Чистое небо - 2018" Украинский и американские военные истребители выполняли летные задачи по отработке слетанности и радиообмена
На второй день учений "Чистое небо - 2018" Украинский и американские военные истребители выполняли летные задачи по отработке слетанности и радиообмена

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Выполняли летные задачи по отработке слетанности и радиообмена.

Учения продлятся до 19 октября на военных полигонах Хмельницкой и Винницкой области.

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10
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