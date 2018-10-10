Американские истребители в украинском небе: показали впечатляющие кадры

Украинские и американские военные истребители поднялись в небо над Хмельнитчиной.
Так отработали второй день международных учений "Чистое небо", сообщает командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.
Украинские пилоты работали совместно с американскими коллегами.
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Выполняли летные задачи по отработке слетанности и радиообмена.
Учения продлятся до 19 октября на военных полигонах Хмельницкой и Винницкой области.
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