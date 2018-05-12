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Активные боевые действия на Донецком направлении: оккупанты понесли потери

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Активные боевые действия на Донецком направлении: оккупанты понесли потери
Оккупанты нарушили режим прекращения огня 11 мая. Фото - novyny.online.ua

За прошедшие сутки оккупанты на Донбассе 50 раз нарушили режим прекращения огня, из них 19 раз - с применением тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Оккупанты в который раз, в нарушение норм Международного гуманитарного права, около 20.00 11 мая обстреляли из 120-мм минометов населенный пункт Зайцево", - отметили в ООС.

На Луганщине в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое и Новозвановка интенсивность боев росла с наступлением ночи.

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"Более напряженная обстановка сложилась на Донецком направлении, где круглосуточно продолжаются бои в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Каменка, Авдеевка, Опытное, Пески. Активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели также в районах населенных пунктов Гнутово и Широкино на Мариупольский направлении" , - подчеркнули в пресс-центре.

Во время боевых действий прошедшие сутки уничтожено 3 и ранено 4 оккупантов. Трех украинских военных ранили. За текущие сутки, 12 мая, потерь нет.

Боевики ДНР засуетились после поставки в Украину Javelin. А вот замена антитеррористической операции на ООС не принесла видимых результатов, считает военный эксперт Дмитрий Тимчук.

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12
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