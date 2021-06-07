Агент ФСБ хотел взорвать разработчика военной техники для ВСУ

Мужчина пытался заложить взрывчатку в автомобиль разработчика вооружения для ВСУ. Фото: lug.gp.gov.ua

В Северодонецке мужчина планировал покушение на разработчика военной техники для Вооруженных сил Украины.

Злоумышленника задержали. Им оказался гражданин Украины, сообщает Служба безопасности.

"Мужчина проходил военную службу в рядах так называемой народной милиции ЛНР, а с 2020 года его завербовали сотрудники Федеральной службы безопасности России", - говорится в сообщении.

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В частности, через пособников мужчина пытался получить секретную информацию научного института Харькова по поводу новейшей военной техники. Однако в феврале 2021 года одного из его сообщников задержали.

После этого мужчина приехал из России в Северодонецк, где планировал осуществить покушение на руководителя научного института, который также является разработчиком военной техники и вооружения.

Злоумышленник хотел заложить взрывчатку в автомобиль руководителя института, но его задержали "на горячем".

Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Российские войска взорвали здание нового терминала Донецкого аэропорта. Во время взрыва обрушилась крыша и похоронил под собой 58 украинских защитников.