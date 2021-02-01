Адские сутки на Донбассе: что рассказали военные

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 31 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из миномета 120-го калибра, автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

Для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат типа "Крыло", который вовремя был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

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Неподалеку Лебединского вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали из миномета 82-го калибра, а у Песков - с автоматических станковых гранатометов. Вблизи Опытного враг выпустил несколько очередей в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - еще и из крупнокалиберного пулемета.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 1 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения вблизи Авдеевки. Там российско-оккупационные войска открывали неприцельный обстрел в сторону наших позиций с ручного противотанкового и подствольного гранатометов. Боевых потерь среди наших защитников нет.

29 января боевики ударили с беспилотника по украинским позициям на Донбассе. Ранены два военных. Противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье.