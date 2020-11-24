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вторник, 24 ноября 2020 12:52

4 тыс. переселенцев живут под открытым небом

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4 тыс. переселенцев живут под открытым небом
В Украине до сих пор не решена проблема с Обеспечение жильем ВПО. Фото: Гал-инфо

4 тысячи беженцев из Донбасса могут оказаться под открытым небом.

Модульные городки, для украинских переселенцев построила Германия - разрушаются, пишет уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время презентации доклада "Реализация права ВПЧ на жилье".

Срок их эксплуатации завершился 4 года назад.

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Денисова предложила взять внимание опыт других стран, пострадавших из-за вооруженного конфликта.

"Поскольку большинство стран, где проводилось исследование, не могут решить жилищную проблему для всех ВПЧ, пришлось расставить приоритеты", - отметила она.

Петиция на сайте президента Украины "О коллаборационизме" набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Ее автор Станислав Лященко предложил определить и законодательно закрепить понятие "коллаборационист" и "пособник оккупантов", пишут Крым.Реалии. "Одновременно с этим законодательно закрепить и определить статус Российской Федерации как государства-оккупанта и агрессора. Запретить деятельность политических объединений (партий) и общественных организаций, которые материально, информационно и иным образом поддерживают государство-оккупанта", - указывает автор петиции.

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