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четверг, 11 июля 2019 10:45

36 жизней за 20 минут обстрела: 5 годовщина расстрела украинских военных в Зеленополье
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Фото: фото из открытых источников

11 июля 2014 - один из черных дней в истории Вооруженных Сил Украины. Все, кто выжил в этой адской мясорубке, считают своим вторым днем ​​рождения.

В 04:30 по лагерю украинских военных, расположенном под селом Зеленополье на Луганщине, открыли шквальный огонь из реактивной системы залпового огня "Град" с территории Российской Федерации.

В результате обстрела уничтожено огромное количество военной техники, 120 бойцов получили ранения различной степени тяжести или контузии, погибли 6 пограничников и 30 военнослужащих ВСУ.

В историю трагедия войдет как первое массовое применение регулярных войск РФ против Вооруженных Сил Украины.

Имена погибших Зеленополье:

Момот Ігор Федорович - полковник, заступник начальника Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України

та солдати 24 окремої механізованої бригади ім. короля Данила:

Вихопень Василь Ігорович

Дишель Мар'ян Миронович

Колтун Володимир Михайлович

Костів Юрій Миронович

Лущик Віктор Федорович

Голуб Юрій Григорович

Ковалик Василь Степанович

Кратко Роман Зіновійович

Кунтий Євген Олександрович

Береза Іван-Віталій Володимирович

Борис Ігор Володимирович

Василиха Петро Степанович

Вербицький Володимир Володимирович

Логин Михайло Романович

Мисик Тарас Ігорович

Нагорний Юрій Васильович

Попович Володимир Романович

Руснак Микола Ігорович

Цікало Богдан Богданович

Шпирка Володимир Михайлович

солдати 79 окремої десантно-штурмової бригади:

Ладиженський Олександр Васильович

Голота Іван Іванович

Новицький Анатолій Олегович

Крук Олександр Олександрович

Платонов Сергій Сергійович

Бойко Віктор Михайлович

Волков Олексій Віталійович

Гнатуша Володимир Юрійович

Плющ Михайло Вікторович

прикордонна служба:

Луцко Анатолій Степанович

Глущак Олег Миколайович

Поляков Василь Вікторович

Сирбу Дмитро Васильович

Штолцель Вільгельм Володимирович

704 ОП РХБЗ:

Вовк Василь Ярославович

Боевики ДНР обстреляли колонну украинских военных в районе южной окраины Гранитного Донецкой области. Погиб боец Антон Фака, еще один получил ранения.

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Дата
11
июля

36 жизней за 20 минут обстрела: 5 годовщина расстрела украинских военных в Зеленополье

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