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воскресенье, 14 февраля 2021 13:43

3 военных погибли на Донбассе

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3 военных погибли на Донбассе
Украинские военные гибнут, несмотря на провозглашенное перемирие. Фото: "Радио Свобода"

Трое военных погибли 14 февраля на Донбассе. Подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

"Погибли недалеко от населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". При перемещении на позиции, подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Север".

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С 00:01 27 июля 2020 в Донбассе вступила в силу очередная договоренность о "полном и всеобъемлющее прекращение огня", которая формально действует и дальше, несмотря на многочисленные нарушения ее российскими гибридными силами. Эти силы нарушают ее, как и все предыдущие такие договоренности, практически ежедневно, в результате чего украинские военные время от времени - и в последнее время все чаще - получают ранения или и погибают.

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14
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