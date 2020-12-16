26-летнего чеха засудят за пособничество боевикам

Прокуратура Чехии судить 26-летнего гражданина страны за участие в войне на Донбассе на стороне российских боевиков.

Предлагает осудить его на 16 лет тюрьмы, сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своем Facebook, пишет Европейская правда.

Чешские правоохранители продолжают преследование граждан, которые помогали россиянам захватывать украинский Донбасс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада продлила на год "особый статус" Донбасса. Как голосовали

По его словам, уже есть несколько судебных приговоров, целый ряд дел находится на стадии расследования или предъявления обвинения.

Государству придется искать другие способы решения войны на Донбассе, если Россия и дальше продолжит играть в свою игру на мирных переговорах. В частности, обещать одно, а делать другое, называть происходящее в ОРДЛО - "внутренним конфликтом".

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью "Фактам".