25-летний украинец слепнет в тюрьме оккупантов в Луганской области

На фото гражданин Украины Дмитрий Оробий – пленный российских наемников. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Российские оккупанты в Луганской области второй год незаконно удерживают украинца 25-летнего Дмитрия Оробия в Краснолуцкой исправительной колонии №19.

В заключении у него существенно ухудшилось зрение, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Из-за высокого глазного давления началось отслоение сетчатки, что может привести к полной слепоте. Также у него проблемы с артериальным давлением. Никакая медицинская помощь в исправительной колонии ему не оказывается. Родные лишены встреч с Дмитрием. Они передают только лекарства, но неизвестно, получает ли он их", - написала Денисова.

Оробий - житель оккупированного Алчевска Луганской области. В 2014 году поступил на факультет политологии и международных отношений Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля, который из-за оккупации Луганска функционирует в Северодонецке.

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"Первый год учился дистанционно и только когда наладили пропускную систему через линию разграничения, поехал в подконтрольный правительству Украины Северодонецк. В течение третьего и четвертого курсов проходил практику в Луганской областной военно-гражданской администрации в отделе по работе с населением", - говорится в сообщении.

После окончания учебы найти работу в Северодонецке не смог, так что вернулся домой в Алчевск. Сначала работал продавцом в магазине, затем устроился делопроизводителем на одном из предприятий. 16 июня 2020 года представители оккупационной администрации задержали его в первый рабочий день.

"40 дней о его местонахождении не знали ни родные в Алчевске, ни друзья из Северодонецка - телефон не отвечал. О том, что Дмитрий находится в тюрьме так называемого министерства госбезопасности ЛНР, стало известно от пришедших представителей оккупационной администрации" с обыском в дом родителей", - отметила омбудсмен.

5 февраля 2021-го так называемый верховный суд ЛНР приговорил пленника к 12 годам лишения свободы за якобы государственную измену.

Денисов просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ Шарлотту Реландер вмешаться в ситуацию. Срочно посетить Оробия и содействовать его немедленному увольнению.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать. У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Им известно только о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.