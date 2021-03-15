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понедельник, 15 марта 2021 07:37

13 обстрелов и раненный: рассказали последние новости с передовой

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13 обстрелов и раненный: рассказали последние новости с передовой
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 14 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Рядом с Южным противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение, сообщили в штабе ООС.

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Неподалеку Катериновки российско-оккупационные войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Луганского - из крупнокалиберных пулеметов, а у Троицкого - еще и с автоматических станковых и противотанковых гранатометов. С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции неподалеку Лебединского. Вблизи Опытного и Авдеевки - противник совершил обстрел в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а вблизи Песков - еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Кроме этого, в районе Гнутово оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

"Украинские защитники на действия противника открывали огонь. Раненому воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья украинского военного - удовлетворительное", - рассказали в штабе.

С начала текущих суток, 15 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе обострилась. На территории Донецкой и Луганской областей увеличивается количество обстрелов, но ситуация не критическая и она под контролем наших военных, о чем заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Отметил, что информация о якобы подготовке наступления ВСУ - это дезинформация, которую распространяет Россия.

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