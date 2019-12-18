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суббота, 21 декабря 2019 00:15

Живем в столице, а выступаем по всей стране - украинка поделилась опытом работы музыкантом в Индии
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Для вступления нужно иметь свой инструмент, костюмы и другие расходы покрывает босс
Фото: svatove.city
Музыканты живут в столице, а ездят выступать по всей Индии. На дорогу иногда тратят по 6-8 часов
В первом путешествии работодатель заплатил только за один месяц, вместо четырех отработанных
Наталья третий год ездит работать скрипачкой в Индию
В Украине не хотят брать в филармонии молодых музыкантов

Наталья Галуненко со Сватово большую часть жизни училась профессионально играть на скрипке. Сегодня ей 27. Сегодня она уже второй год ездит на заработки в Индию, пишут на svatove.city.

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После окончания университета я пыталась найти работу по специальности. Подавалась на конкурсы в филармонии. И хотя в оркестрах катастрофически не хватало скрипачей, они не хотели брать молодежь сразу после окончания учебы. Как с сарказмом сказал мой учитель — все хотят звезд. Например, в Ивано-Франковской филармонии было 5 вакансий скрипачей. На конкурс нас подавалось 7 человек. Ни одного не взяли.

Автор: svatove.city
  Музыканты живут в столице, а ездят выступать по всей Индии. На дорогу иногда тратят по 6-8 часов
Музыканты живут в столице, а ездят выступать по всей Индии. На дорогу иногда тратят по 6-8 часов

Сначала в Ивано-Франковске я пыталась устроиться на разную работу. Даже сушистом работала. Еще был интересный опыт работы — работала менеджером в зале игровых автоматов. Но продержалась я там всего 2 месяца. Потом меня пригласили музыкантом в отель "Терем" на горнолыжном курорте в Славском. Вроде и условия неплохие, но больше работал не музыкантом, а аниматором. А это не мое.

Я в Индию буду ехать в третий раз. Уже еду к тому босса, который честно платит. Первая наша поездка была неудачной. Мы работали почти четыре месяца, а он нам заплатил только за один. Был скандал. Мы собрали вещи и вернулись в Украину. А уже через месяц нам предложил работу другой работодатель.

Автор: svatove.city
  В первом путешествии работодатель заплатил только за один месяц, вместо четырех отработанных
В первом путешествии работодатель заплатил только за один месяц, вместо четырех отработанных

Индия — одна из немногих стран, где по-своему, но ценят музыкантов. У нас кроме скрипки есть баян, саксофон, флейта, арфа. В целом мы играем на свадьбах и корпоративах. Бывает играем коллективом, бывает — соло. Боссу платят за каждого музыканта. Поэтому все зависит от того, сколько музыкантов заказали на свадьбу. Вернее — сколько заказчик может оплатить.

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Вообще в Индии музыкантов приглашают только на богатые свадьбы. Такие свадьбы проходят в залах дорогих отелей. Приглашается как минимум тысячу-две гостей. Но бывают и совсем маленькие свадьбы. Европейского формата, так сказать. На масштабных вечеринках — все в лучших традициях Болливуда. Главное, чтобы была красивая картинка.

Автор: svatove.city
  Наталья третий год ездит работать скрипачкой в Индию
Наталья третий год ездит работать скрипачкой в Индию

Обычно заказывают музыкантов на три сета по 30 минут. Но бывают моменты, когда мы играем не более 40-60 минут. Нас обязательно сопровождает менеджер. Он следит, чтобы нас покормили, чтобы к нам никто не приставал. Индусы любят белых девушек. Поэтому менеджер работает еще и охранником.

Работать трудно, потому что все же работа касается моей специальности. Единственное, что угнетает — длинные переезды по стране. Мы живем в Дели, а ездим выступать по всей Индии. Бывает добираемся до места 6-8 часов машиной, если далеко — то самолетом. В Индии довольно дешевые внутренние перелеты. Все оплачивает босс. В том числе и костюмы. А вот инструмент свой. Первый раз я ездила со своей скрипкой, мастерской. То есть со скрипкой ручной работы. Потом поняла, что такой инструмент жаль таскать по всей стране. Поэтому после первой поездки на заработанные деньги купила электроскрипку.

Автор: svatove.city
  В Украине не хотят брать в филармонии молодых музыкантов
В Украине не хотят брать в филармонии молодых музыкантов

Перед тем, как ехать впервые, нам сбросили список песен, которые популярны в Индии. Их в репертуаре должно быть не менее трех десятков. Мы расписали ноты и почти месяц учили. Музыка у индусов специфическая и очень отличается от нашей. Классику или европейские хиты они не слушают. Сначала для меня это были ужасы. Очень сложно было "въехать" в форму их песен, запомнить это все. Но когда все изучила, то сложностей не возникает. С каждой новой песней становится легче и понятнее. Некоторые их песни мне даже нравятся. У них есть крутые хиты. Могут, когда хотят.

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Мы живем в Дели в трехкомнатной квартире со всеми удобствами. Есть все необходимое. Есть готовит каждый сам себе. Каждому в месяц выплачиваются food money (деньги на еду). Но с едой здесь беда. Из мяса только курица или коза. Другого не купишь. Конечно, есть магазины, где продают ягнят, а где очень дорого.

Автор: svatove.city
  Для вступления нужно иметь свой инструмент, костюмы и другие расходы покрывает босс
Для вступления нужно иметь свой инструмент, костюмы и другие расходы покрывает босс

Вообще индусы почти не едят мяса. Даже большинство свадебных столов в них вегетарианские. Главное блюдо - рис или чечевица. Но они всегда подаются с жирным соусом. Индусы вообще любят разную жижу. Поэтому я привезла с собой рыбные и мясные консервы. И их надолго не хватит.

Хотя мне нравится индийская кухня. Это то, по чему я скучаю в Украине. Дома мне не хватает остроты и разнообразия специй.

Еще здесь много разных фруктов. Причем круглый год. Так что - привет, диета. Как по мне - это хорошо. А то как приезжаю домой - не могу себе отказать в вкусных мясных блюдах. А это не очень хорошо для фигуры.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.

svatove.city
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