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среда, 05 февраля 2020 00:10

Зимние шапки надевают даже в жару – украинка поражена правилами жизни в Нигерии
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У жителей Нигерии своя особая мода. Они носят праздничную национальную одежду в будни. А также часто одевают теплые вещи, несмотря на жару.

Об этом Gazeta.ua рассказывает украинка Ирина Пилат, которая вместе с мужем и сыном Лукасом живет в городе Лагос.

"Несмотря на то, что здесь в среднем жара 30 градусов, люди ходят с длинными рукавами, иногда одевают свитера. Если на улице пошел дождь и температура плюс 29 - для них уже холодно, - рассказывает Ирина Пилат. - Страна наполовину мусульманская, наполовину христианская. Поэтому, например, мне, как замужней женщине, не желательно ходить в шортах. Женщины должны прикрывать руки и ноги. Для мужчин, как глав семьи, также не солидно ходить с коротким рукавом, а лучше надеть рубашку".

На каждый праздник, например, день рождения или свадьба, гости специально шьют одежду из одинаковых тканей. Эти вещи после празднований не выбрасывают. Одевают их ежедневно.

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Женщины в Нигерии обязаны прятать ноги под одеждой
Фото: Фото предоставлено Ириной Пилат
Женщины в Нигерии обязаны прятать ноги под одеждой
Женщины в Нигерии обязаны прятать ноги под одеждой
Женщины в Нигерии обязаны прятать ноги под одеждой
Женщины в Нигерии обязаны прятать ноги под одеждой

"Грудные малыши часто в теплых кофтах, штанах и носках. А новорожденные, где-то до 3-4 месяцев, носят еще и зимние шапки. Часто вижу на улице мам, которые несут детей на спине в намотках, а поверх покрывают теплым платком или покрывальцем. Когда иду с Лукасом в футболке после дождя, местные смотрят на нас с удивлением. Здесь также не принято, чтобы ребенок был без одежды - без футболки или носочков. Это считается неприличным".

Всего с начала года в мире минималка выросла в Нигерии – 64,8%. Однако в пересчете на доллары составила $ 74-меньше всего в мире. По сравнению с прошлым годом не изменились заработки в США, Испании, ЮАР, Латвии и Казахстане.

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