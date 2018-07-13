"Вызов скорой стоит от 20 тысяч гривен" - украинка о медицине в Швейцарии

В Швейцарских больницах пациентам предоставляют просторные палаты с панорамными окнами, отдельные комнаты с душем и туалетом.Фото: swiss-medicine

В Швейцарии услуги скорой помощи, в состав которой входит как минимум один врач, оплачут из своего кармана. Вызов обойдется от 900 до 2000 франков (23,6 тыс. грн до 52,5 тыс. грн - Gazeta.ua). Окончательная цена зависит от сложности случая.

Об этом рассказывает украинка Диана, которая 6 лет назад переехала из Днепра в Цюрих, чтобы получить высшее образование. Вышла замуж за швейцарца и открыла собственную юридическую фирму, говорится в сюжете ictv.

По ее словам, в Швейцарских больницах пациентам предоставляют просторные палаты с панорамными окнами, отдельные комнаты с душем и туалетом. Положение кроватей можно менять с помощью пульта. Все двери открываются автоматически. Также возле каждой кровати есть специальное устройство, которое выполняет почти все желания больных – вызвать врача, включить радио, телевизор, регулировать свет.

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В больницах две столовые: одна для пациентов, другая – для гостей. Поскольку вход с собаками в больницу запрещен, для них есть специальное парковочное место с водой.

"Пример обеда: скажем, спаржевий крем-суп, телятина в соусе из шампиньонов с молодым картофелем и абрикосовый пирог на десерт", – рассказывает Диана.

Каждый житель Швейцарии должен иметь медицинскую страховку. Но покрыть ею медицинские услуги сразу нельзя. Существует так называемая франшиза – определенная сумма, которую человек должен потратить на лечение в течении года. Только после того страховка начинает действовать и покрывает 90% медицинских услуг.

"Франшиза – это энное количество денег, которые вы всегда оплачиваете из своего кармана. Только, если превышаете эту франшизу, страховая начинает оплачивать за вас. В моем случае франшиза составляет 2500 франков (65,5 тыс. грн), при этом в месяц я плачу еще 370 франков (9,7 тыс. грн)", – говорит украинка.

В Эквадоре благодаря теплому климату люди меньше болеют, не нужно платить за отопление, покупать зимнюю одежду. Значительно ниже коммунальные услуги. Об этом рассказывает Алла Теплюк из Славянска, которая живет в стране 6 лет. Эмигрировала к родителям, которые переехали 10 лет назад.