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вторник, 09 октября 2018 14:42

Во Франции решили бороться с российской пропагандой

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Во Франции решили бороться с российской пропагандой
Кроме исторической части, проект имеет целью распространять информацию об украинской культуре, спорте, традиции и тому подобное. Фото: static.ukrinform.com

Объединение украинцев Франции создало сайт uduf.fr для французов и украинской диаспоры.

Целью ресурса является распространение реальной информации о событиях в Украине и опровержения пророссийских клише среди французского общества.

Об этом сообщил председатель Объединения Украинской Франции Богдан Билогоцкий (Билот).

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"В целом во Франции все, что касается Украины, закрашено московской пропагандой. Информация не надежная или откровенная дезинформация, не говоря уже о многочисленных фейках. Наш сайт направлен, в первую очередь, на французских читателей, до которых пытаемся донести украинскую действительность, стереть все исторические клише. Также для украинцев во Франции, чтобы сообщать о событиях и мероприятиях", - рассказал Богдан Билогоцкий.

Среди основных целей проекта он называет предоставление правдивой информации об УНР и роль Центральной Рады, роль украинцев в ​​ходе Второй мировой войны, современной религиозной ситуации в Украине и других вопросах.

Кроме исторической части, проект намерен распространять информацию об украинской культуре, спорте, традициях и тому подобное.

"Мы намерены использовать этот сайт как площадку для обнародования наших писем, например, как последнего к господину Дуде, президенту Польши, к вице-президентке Парламентской ассамблеи Совета Европы, ну, и открытые письма", - указал Билогоцький.

1 сентября в нидерландском городе Гаага состоялся традиционный фестиваль Embassy Festival, в котором также приняла участие украинская диаспора.

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09
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