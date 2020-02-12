Вертолеты работают, как такси – сколько стоит общественный транспорт

Фото: Фото предоставлено Оканой Матченко

За рубежом большинство украинцев пытаются приобрести собственное авто. Дороги там хорошие, но, оказывается, ездить на собственной машине не всегда удобно, ведь большие города застревают в пробках. Да и поставить машину возле дома негде.

"Бразилия одна из немногих стран, где летают вертолеты как такси. Сесть на ветолет можно в крупных городах с крыши определенных торговых центров. Двадцать минут полоту стоят 3 тысячи гривен. Но, кроме такси эта услуга популярна у местных чиновников и богачей. Вертолетные площадки расположены везде. И проще прилететь на вертолете, чем пользоваться автомобилем", - рассказывает украинка Оксана Матченко, которая больше года с семьей живет в Бразилии.

В Бразилиане есть метро, но небольшое и неглубокое. Примерно одна ветка, на которой около 6 станций. Проезд здесь обойдется в 35 гривен.

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"Метро не очень популярный вид транспорта. Здесь всегда пусто. Местные чаще пользуются автобусами. Проезд зависит от расстояния и стоит от 50 до 80 гривен. Многие ездят на собственном водители здесь осторожны, потому что много штрафов. Например, за то, что водитель опрыскал водой из лужи штраф 600 гривен. Если задержали пьяного за рулем оштрафуют на 30 тысяч гривен и права заберут на год. П всему городу много камер и лежачих полицейских, - добавляет Оксана.

Цены в магазинах выше как в Украине. Здесь нет привычных круп, но мясо стоит меньше. Закупка продуктов в супермаркете на месяц 10-12 тысяч гривен. Есть цены, которые меня очень удивляют. Например, мочалка для мытья посуды стоит столько же, сколько килограмм мяса. Прошу маму передавать такие вещи с Украины. А вот фрукты здесь вкусные и дешевые.