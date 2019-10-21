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вторник, 22 октября 2019 00:17

Украинский музей в Канаде вошел в рейтинг мест, которые стоит увидеть

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Украинский музей в Канаде вошел в рейтинг мест, которые стоит увидеть
ukrainianpeople В США украинский музей вошел в рейтинг мест, которые стоит увидеть

Украинский национальный музей в Чикаго внесли в перечень из более 200 мест, которые стоит посетить в городе.

В день открытых дверей ожидали прибытия 1500 гостей. Для этого даже искали волонтеров.

"Волонтерам необходимо владеть английским языком, быть осведомленным по вопросам украинской культуры и истории украинской диаспоры в США. Уметь провести экскурсию в историю Украины и диаспоры", - написала куратор музея Мария Климчак в Facebook.

(Open House Chicago) - это бесплатный публичный фестиваль, который предлагает доступ к более 350 зданий по всему Чикаго.

Рассмотрите скрытые жемчужины и архитектурные сокровища различных районов Чикаго. В течение уикенда можно совершить экскурсию небоскребами, особняками, роскошными театрами, эксклюзивными частными клубами и захватывающими местами религиозного поклонения", - говорится на сайте САС.

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Украинки Квитослава и Зореслава уже много лет живут в Соединенных Штатах Америки в городе Чикаго, штат Иллинойс. В 2017 году они решили заняться собственным делом. Теперь у них есть небольшая лавка цветов под названием "The Secret Garden of Chicago" .

Недавно сестры начали сотрудничество с пятизвездочным отелем "Four seasons" в Чикаго. Это один из самых известных отелей в мире.

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