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вторник, 12 ноября 2019 12:09

Украинка стала лучшим кондитером Канады

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  Кондитер Наталья Шевченко. Фото: из собственного архива
Кондитер Наталья Шевченко. Фото: из собственного архива

Украинка Наталья Шевченко стала победительницей третьего сезона популярного канадского кулинарного телешоу The Great Canadian Baking Show.

"Не могу поверить, что моя мечта сбылась и я победила в третьем сезоне The Great Canadian Baking Show! Трудно описать, как я счастлива! Я взволнована и очень рада, что могла получить такой опыт", - написала Наталья на своей странице в Facebook .

Она поблагодарила организаторам и судьям шоу за советы, полученный опыт и поддержку; семье и поклонникам, всем, кто поддерживал ее в Канаде и Украине. А своим друзьям-конкурсантам победительница пожелала успехов в пекарской делу.

В дальнейшем буду делать свой вклад в мою новую канадскую культуру, продвигая Украину

"Мое кулинарное путешествие было долгим, начиная с Украины и моих мамы с бабушкой. Теперь у меня канадская мама и замечательный человек, которые поддерживают меня и помогают. Надеюсь, что и дальше буду делать свой вклад в мою новую канадійську культуру, продвигая Украину, возрастая в Канаде с новым бизнесом и делая больше выпечки!", - написала украинка.

Свой стиль выпечки украинка определяет как изысканный восточно. Коронным блюдом Натальи есть торт "Медовик" из медовых бисквитов и сметаны.

"Этот торт нечасто можно попробовать в Канаде, и как только люди его пробуют, он превращается в их фаворита", - рассказывает кондитерка.

Победа в шоу убедила ее, что все возможное для любого, если упорно работать и вовсю стремиться к успеху.

Третий сезон шоу The Great Canadian Baking Show стартовал на телеканале СВС 18 сентября. Среди 10 участников была украинка Наталья Шевченко из Эдмонтона. В сентябре она стала первым звездным кондитером шоу.

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The Great Canadian Baking Show – это кулинарное телешоу, премьера которого состоялась 1 ноября 2017 года на телеканале СВС. Конкурс является адаптацией британского сериала The Great British Bake Off, который выходит в Канаде под названием The Great British Baking Show.

Для шоу из сотен желающих выбирают 10 кулинаров-любителей на соревнования с целью определения лучшего из лучших. В каждом эпизоде три раунда. Судьи оценивают и комментируют представленные блюда и решают еженедельно, кто из конкурсантов достоин получить "звездное" звание, а кто отправится домой. В итоге остаются три участника, которые будут соревноваться за победу в телеконкурсе.

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Дата
12
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