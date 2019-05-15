Украинка рассказала об особенностях шопинга в Барселоне

Фото: tripmydream

Тележурналистка Саша Молоткова рассказала о своем опыте жизни в Барселоне, куда переехала 3,5 года назад.

Счастливо, размеренно и опережая время – так она охарактеризовала жизнь в Барселоне. Александра считает ее одним из главных городов страны, самым оживленным, богемным и космополитичным, меккой шопинга и туризма, но при этом – важным деловым центром. Пишут на ресурсе tripmydream.

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Пытаясь понять жителей автономного округа Каталония, столицей которого и есть Барселона, нужно усвоить одно: каталонцы – это не испанцы. Безусловно, туристу, который приехал сюда на 10 дней (как и мне в свое время 6 лет назад) этого не понять, не прочувствовать. Но будьте беспристрастными, аполитичными и, главное – не спорьте: вы в "отдельной" стране со своей кухней, традициями и языком.

Сегодня Барселона – третий по посещаемости город в Европе после Лондона и Парижа, и восьмой в мире. В 2017 году его посетили 40 миллионов туристов. Путешественников тут так много, что недавно местные власти приняли стратегию, заключающуюся в постепенном снижении притока туристов до 2020 года. К сожалению, местные жители старой части города испытывают массу неудобств из-за толп приезжих – часто это пьяный дебош по ночам и мусор. И это повышает количество карманных краж в центре города, чем, к сожалению, также славится Барселона. А главное – нескончаемо растущий приток туристов повышает цены на жилье для местных. Но, опять-таки, будем откровенны: без туристов не было бы и пресловутого бренда "Барселона", и многие это тоже понимают.

Автор: tripmydream Идеальный средиземноморский климат способствует «жизни на террасах» - без этого трудно представить себе Барселону.

Тут идеальный средиземноморский климат – теплое влажное лето (+25-28), сухая мягкая зима (+7-10). Это способствует "жизни на террасах" – без этого сложно представить себе Барселону. Сезон террас здесь не заканчивается никогда. Хорошо, если у тебя есть собственная на крыше твоего же дома, а если нет – таковая обязательно найдется у друзей. Нет – тогда добро пожаловать в отели, рестораны и кафе. Вверху на крышах или внизу на улице, терраса – это стиль жизни. Количество кафе, баров и ресторанов здесь – одно из самых высоких на душу населения. Опережая ваши мысли, сразу развею еще один миф, что испанцы все время танцуют, поют и веселятся. Нет, конечно, по крайней мере каталонцы. Они работают, как и большинство жителей любого большого города.

Также благодаря климату местным удается круглый год кататься на двухколесном транспорте. Мотоциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, сигвеи – все идет в ход. Мотоциклы и скутеры, конечно, самое стандартное и дешевое средство передвижения – парковки для них везде бесплатные, в отличие от авто. Таким образом местная власть пытается снизить количество вредных выхлопных газов.

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Барселона – жутко лояльный и толерантный город. Здешние бабушки не закатывают глаза при виде целующихся мужчин, а дети, с детства приученные к разнообразию, не тыкают пальцами в полуголых теть с оранжевыми волосами. Тут всем всё равно, откуда ты, в кого веришь, как одеваешься и сколько весишь. На своем примере могу сказать, что к иммигрантам относятся тоже очень хорошо. В моем случае адаптация прошла очень быстро и гладко, так как я стала частью одной огромной испанской семьи.

Автор: tripmydream Мотоциклы и скутеры самое стандартное и дешевое средство передвижения - парковка для них везде бесплатная, в отличие от авто.

Еще до переезда я выучила всю грамматику испанского в Киеве. Но на месте столкнулась с типичным зажимом иммигранта, когда как собака – все понимаешь, а сказать не можешь. Меньше года – и язык в активе. Благо, местные очень радуются любым твоим попыткам говорить на их языке, даже если ты объективно им не владеешь. Еще один миф о каталонцах, который точно миф – это отказ говорить с тобой на испанском. За почти 4 года с мной такого не было. Не скажу, что быть такого не может, но искренне не понимаю, откуда ноги растут. Конечно, как любой уважающий себя регион, Каталония любит и бережет свой первый официальный язык. Без знания каталонского невозможно устроиться на работу в государственное учреждение. Но так и должно быть в здоровом обществе, и приезжие должны это понимать и уважать. Почти во всех остальных случаях оба языка используются на равных.

Картофель под острым соусом), pan con tomate (хлеб с оливковым маслом и солью, натертый спелым помидором), butifarra (традиционную каталонскую сосиску), fideuá (паэлью, где вместо риса – вермишель), allioli (чесночный соус), calçot (особый вид лука). На десерт – crema catalana (каталонский крем) и churros (немного похоже на наш "сладкий огурец"). До обеда принято неспешно выпить вермут, а летом в жару – horchata (растительный аналог молока из растения "чуфа").

После обеда испанцы не спят сиесту по три часа, хотя и мечтают о ней. У большинства местных обычный офисный рабочий график и час на обед по расписанию. Тем же, кому посчастливилось "отхватить" на трапезу два часа, могут вздремнуть так называемую "сиесту Сальвадора Дали": этот каталонец ставил металлический поднос возле кровати, а в руках держал ложку. Как только он проваливался в сон (минут через 20), ложка падала, художник просыпался от грохота и начинал творить. Конец.

Автор: tripmydream Обедать принято в 14:00 в будние дни, в 15:00 в выходные, обсуждая при этом всех и вся.

Тем не менее, сон – важная часть жизни испанцев. Может, поэтому все они стареют "красиво". Особенно местные женщины: чем старше они становятся, тем они красивей, ухоженней и стильней. При этом, молодежь вполне среднестатистическая европейская, особо не парящаяся по поводу внешнего облика. Количество хипстеров на квадратный метр Барселоны зашкаливает ровно так же, как и ЛГБТ-представителей. И барселонцы этому очень рады: быть в эпицентре борьбы за права сексуальных меньшинств, женщин, стариков, детей, животных и растений – любимое дело.

Отсюда и мало ограничений и правил, кому и куда ходить. 85-летние бабушки-подружки без проблем сидят на террасах кафе и пьют вермут с кока-колой, а новоиспеченные родители могут без зазрения совести прийти в ресторан с новорожденным, чтобы отпраздновать день рождения собаки. Собак тут, кстати, очень любят: по моим наблюдениям, тут они у каждого второго, и я не преувеличиваю.

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Конечно, детей любят еще больше. Любой прохожий наклоняется к коляске, чтоб поближе рассмотреть Вашего ребенка, сообщить, что красивее дитя еще не видели. Обязательно спросят, сколько пупс весил при рождении, как зовут, как кушает, а если у самих есть дети-внуки – готовьтесь к диалогу, короче. Многие даже норовят потрогать ребенка, но это я пресекаю.

Декреты в Испании короткие – 4 месяца, если повезет и совместишь с отпуском – то 5. Потом или ясли, или бабушки-дедушки. Но чаще ясли. У бабушек-дедушек в 60 лет вполне еще активная личная жизнь. Мне в этом плане повезло (или не повезло): так как я тв-журналист-фрилансер, я сама себе режиссер в своем декрете. Обязательный детский сад начинается в 3 года. Вариант "мой ребенок не готов идти в школу в 6, пойдет в 7" тут не работает, детсад в 3 и точка. Потом он плавно "перетекает" в школу, чаще – в том же здании. Учреждения эти тут государственные и частные, но оба варианта – платные.

Испания занимает третье место в мире по качеству медобслуживания. Каталония, например, занимает одно из лидирующих мест в мире по количеству медицинских инноваций. Но это, к сожалению, не решает проблемы длинных очередей: визит к дерматологу в поликлинике можно ждать месяц, к эндокринологу – три. Лекарства по рецепту стоят копейки, в буквальном смысле. Государственное страхование обязательно и бесплатно для всех резидентов. При этом, если есть угроза жизни или нужна срочная операция – бесплатно прооперируют и нерезидентов, и нелегалов.

Автор: tripmydream В Барселоне есть многокилометровые пляжные зоны для любителей водного отдыха и одна из лучших горнолыжных трасс всего в 150 км от города.

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Испанцы – очень законопослушные граждане. Для них слово "нельзя" имеет одно значение – "нельзя". Нельзя парковаться в неположенных местах, нельзя говорить по телефону за рулем, нельзя выносить мусор днем, только между 20:00 и 22:00 (правило работает только в Барселоне), нельзя поливать цветы на балконе в неположенное время. Положенное время – с 10 вечера до 8 утра. Если ты идешь вдоль дома, а с балкона 4 этажа капает вода из горшка с твоим алое (как же они тут любят алое!) – можно смело пожаловаться в мэрию и нарушителя оштрафуют. Бардак! Так как для меня слово "нельзя" имеет несколько оттенков, я часто нарушаю временную сетку увлажнения цветов, за что мой муж грозится инквизицией.

Ну и главное: в Барселоне удивительным образом сочетаются морской климат и горный ландшафт. Тут есть многокилометровые пляжные зоны для любителей водного отдыха и одни из лучших горнолыжных трасс всего в 150 км от города. Тут найдут пристанище как ценители музеев и парков, так и любители качественного разнообразного шопинга.

Обучение в Лондоне отличается количеством дней в неделю. Их гораздо меньше, чем в Украине.