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суббота, 30 ноября 2019 00:15

Украинка рассказала чего ожидать, когда едешь учиться и жить в Китай
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У каждого студента есть своя карта: ее пробивают каждый раз, когда приходят на пару. Если более 3 прогулов - до экзамена не допустят
Фото: inspired.com.ua
Чтобы практиковать китайский язык, смотрит сериалы.
В китайских университетах развита культура студенческих клубов по интересам.
Для иностранных студентов фактически закрыты все способы дополнительного заработка. Требуют рабочую визу для подработки
Традиционная женская одежда в Китае называется ципао - это платье, облегающее фигуру, с разрезом внизу и особым воротничком.

София Шершун уже два года учится по программе обмена в одном из древнейших китайских городов Сиань.

София рассказала Inspired, почему невозможно совмещать учебу с работой, для чего смотреть китайские сериалы и когда одевать национальную китайскую одежду.

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После обучения в школе я поступила в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко на специальность "китайская филология". Уже на первом году обучения нашла грант на обучение для украинских студентов в Китае. Отбор был небольшим, особых экзаменов или собеседований тоже не было. Нужно было только подать резюме, пакет документов и результаты языкового теста по китайскому языку.

Автор: inspired.com.ua
  Чтобы практиковать китайский язык, смотрит сериалы.
Чтобы практиковать китайский язык, смотрит сериалы.

По условиям конкурса важно иметь хорошие университетские баллы в Украине, а знание китайского было необязательным. До сих пор не знаю, мои ли знания языка были преимуществом при отборе, но это очень помогло быстрее адаптироваться в новой стране. Думаю, меня выбрали потому, что я имела четкую мотивацию к обучению и желание представить Украину с наилучшей стороны. С изменением университета и страны изменила и специальность. Теперь я учусь на финансах и экономике. Подумала, что китайский язык непосредственно в среде и так быстро выучу, зато получу еще одну специальность, престижную как в Китае, так и в Украине. Грант покрывает расходы на обучение и проживание, кроме того, мне выплачивают стипендию.

Об обучении и экзаменах

В Китае, как и во многих других странах мира, действует кредитно-модульная система обучения. Университетские занятия "разбросаны" на весь день, они могут проходить утром или поздно вечером. Лекции на одном из курсов в моей группы начинались около 8 вечера и продолжались почти до 23:00. Здесь преподаватели много внимания уделяют посещению. Без веской причины пропускать пары нельзя — за более чем три пропуска студентов могут не допустить к экзамену.

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У каждого студента есть своя карта: мы пробиваем ее каждый раз, когда приходим на пару. Так электронная система знает, что мы пришли. Экзамены в Китае — только письменные. Здесь строго реагируют на списывание на экзамене. В отдельных случаях, когда экзамен собирается большой поток студентов, в аудитории могут ограничить доступ к мобильной связи и отключить интернет. Несмотря на это студенты такие же, как и везде — сфокусированы на обучении и построении карьеры. Они мало чем отличаются от украинских - кто-то внимательно слушает лектора, а кто-то занимается своими делами.

Автор: inspired.com.ua
  В китайских университетах развита культура студенческих клубов по интересам.
В китайских университетах развита культура студенческих клубов по интересам.

В Китае очень четкое разделение виз. Если едешь учиться по студенческой визе — учись. Поэтому правило для иностранных студентов фактически закрыты все способы дополнительного заработка. Работодатели обычно не хотят брать на себя ответственность и требуют рабочую визу. Поэтому иностранные студенты обычно имеют много времени для того, чтобы путешествовать, отдыхать и общаться. Еще в китайских университетах развита культура студенческих клубов по интересам. Можно найти что угодно: танцы, спортивные секции, кружок радиомеханики, speech-клубы. Еще китайская молодежь активно приобщается к волонтерству.

О сленге и китайских сериалах

Базовое знание китайского языка очень помогло мне адаптироваться в первые месяцы обучения. Даже не вспомню никаких курьезных или неудобных ситуаций, связанных с языковым барьером. Лишь однажды спросила у китайского студента, откуда он, приняв за представителя другой страны. Он так и не понял, о чем речь.

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Через два года жизни в Китае могу сказать, что моего уровня владения языком хватает, чтобы общаться на бытовом уровне. Очень редко не понимаю каких-то слов или выражений — чаще всего это касается университетского или вообще молодежного сленга. Тогда прошу одногруппников объяснить или принять какие-то синонимы.

Автор: inspired.com.ua
  Для иностранных студентов фактически закрыты все способы дополнительного заработка. Требуют рабочую визу для подработки
Для иностранных студентов фактически закрыты все способы дополнительного заработка. Требуют рабочую визу для подработки

Чтобы практиковать язык, часто смотрю китайские сериалы. Европейские или американские сериалы здесь не подходят, часто это просто прямой (и не всегда оправдан) перевод китайской. Последний сериал, который смотрела, еще не перевели на украинский или английский. Он о типичной китайской семье, родителей и их троих детей. В нем нарушается много важных для китайского общества тем. Например, о привилегированность мальчиков и о месте женщины в среде, отношения между старшим поколением и младшим.

В Китае свой интернет-поисковик, Google не используется. Если ищу китайской, то делаю это местным способом, если на других языках — через VPN. Еще китайцы свой аналог YouTube и свой мессенджер для общения. Туда, к слову, подключен электронный кошелек - в 90% случаев здесь рассчитываются через него. Молодежь знает о Instagram и YouTube, но аккаунты там имеют единицы.

О культуре

На протяжении многих лет Китай был закрытой для иностранцев страной. Теперь все наоборот — они всегда открыты и приветливы к иностранцам, очень щедры. Китайцы хотят познакомить европейцев с местной культурой и традициями. Им важно рассказывать об истории своей страны, которая насчитывает более 5000 лет. За это время в Китае правила 21 династия монархов.

Автор: inspired.com.ua
  Традиционная женская одежда в Китае называется ципао - это платье, облегающее фигуру, с разрезом внизу и особым воротничком.
Традиционная женская одежда в Китае называется ципао - это платье, облегающее фигуру, с разрезом внизу и особым воротничком.

При жизни в этой стране я дважды надевала настоящий национальный костюм. Традиционная женская одежда в Китае называться ципао — это платье, облегающее фигуру, с разрезом внизу и особым воротничком. Впервые я надела такую ​​для празднования городского праздника. Она была фиолетовое платье, не совсем традиционного пошива, но очень напоминала настоящий национальный костюм.

Во второй раз я надела китайскую платье, когда стала моделью для дипломного проекта подруги, которая получала специальность визажиста. Она одела меня в золотое свадебное платье. Такое могли носить только императоры, потому золотой — цвет власти. "Неимператорськие" свадебные платья шьют не из белой, а из красной ткани.

Автор: inspired.com.ua
  Китайцы всегда фотографируют европейцев на улицах.
Китайцы всегда фотографируют европейцев на улицах.

По стилю жизни, то трудно найти что-то, что бы разительно отличалось от европейского. Китайцы так же много работают, вечером встречаются с друзьями. Что мне особенно нравится, так это то, что китайцам часто безразлична чужая реакция — они могут спокойно идти по улице и петь. А еще очень непосредственные и всегда фотографируют европейцев на улицах.

Всем своим друзьям говорю, что Китай — это страна контрастов. Здесь рядом стоят и большие небоскребы, и традиционные домики. Больше всего бросается в глаза то, как китайцы ценят свою страну. Они все знают о ее истории и культуре, поэтому если сомневаетесь, о чем пообщаться с китайцем, поговорите об этом.

Американцы доверчивые и вежливые. Они будут благодарить и улыбаться, даже если им не приятная ситуация. Их к этому приучают с детства. Однако, если им действительно что-то не нравится, будут звонить в службы и оставлять жалобы. Даже если придется долго ждать ответа оператора.

inspired.com.ua
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