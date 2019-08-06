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среда, 07 августа 2019 00:13

Украинка назвала недостатки медреформы в Германии

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Украинка назвала недостатки медреформы в Германии
instagram Медицина в Германии: украинка назвала недостатки

В Германии медицинское страхование обязательное. Без него мало бы кто смог позволить себе медицинскую помощь.

Но страховка покрывает далеко не все процедуры, не всех врачей и редко лекарства.

"Все хотят быть здоровыми и как можно реже связываться с врачами и больницами. Потому что это то еще "удовольствие", к тому же недешевое. Поэтому многие немцы занимаются спортом. Около 70% немцев делают это регулярно", - рассказывает в Иnstagram st_julia из Украины. Ведет блоги и рассказывает об особенностях жизни в Германии.

Недавно срочно понадобилась консультация дерматолога. Оказалось, не все дерматологи принимают пациентов с государственной страховкой. А это 90 процентов населения.

Найдя того, кто все же принимает простых смертных, получила предложение прийти через 3 месяца. Указав, что я лично оплачу консультацию, мне назначили визит уже на следующей неделе. Консультация обошлась мне в 50 евро.

Ну и стоматология, которая практически не покрывается государственной страховкой. Только осмотр, удаление зуба по показаниям и покрытия части стоимости лечения зубов. А цены-то кусаются. Расценки в среднем:

- профессиональная чистка - 100 евро

- печать - 80 - 130 евро

- коронка - 600-800 евро

- имплантат - 2-3 тыс евро (в зависимости от сложности)

- выровнять зубы стоит космических денег, на мой взгляд, - в районе 6 тыс евро (в зависимости от сложности и способа, можете заплатить и десяточку).

Во время беременности каждое дополнительное УЗИ стоило нам 50 евро. Кровь на токсоплазмоз - еще 45 евро за каждый анализ. УЗИ во время скрининга, ранняя диагностика рака у гинеколога тоже оплачивается самостоятельно. Мне стоило 75 евро в прошлом году.

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По официальным данным, в Германии живет 140 000 украинцев, которые сохранили гражданство. Распространенная причина переезда среди молодежи - обучение. Среди девушек в возрасте от 18 до 26 лет также популярная программа au pair - трудоустройство няней в немецких семьях.

Зарплату в Германии принято указывать "грязными" и сразу за год. У людей без высшего образования с небольшим стажем работы она составляет около 36 тыс. Евро, у опытного профессионала может достигать 80 тыс. И более.

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