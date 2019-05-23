Украинец рассказал об особенностях жизни в стране размером в Киевскую область

Фото: bit.ua

Словения размером с Киевскую область. Если хорошо продумать маршрут, можно увидеть все основные крутые места страны за 3–5 дней от моря до Альп. О своей жизни в этой стране рассказал украинец Евгений Чеботарев, который основал CEO агентство путешествий WellCo, пишут на ресурсе bit.ua

ПОЧЕМУ Я ПЕРЕЕХАЛ

Мы живем в Любляне. Другой город для жизни особо и не рассматривался, потому что даже Любляна после Киева — маленькая и медленная, здесь около 300 тысяч человек. До переезда мы всегда много путешествовали, а за последние годы успели даже пожить в Нью-Йорке и в Доминикане. Если мы долго сидим на месте, нас накрывает тоска, так что поиск новых направлений — это постоянный процесс. Тем более что мы работаем в туризме и давно искали, в какую сторону расширить наш существующий туристический бизнес в Киеве. Мы, без преувеличения, прожили уже несколько жизней в разных странах и культурах. Когда у нас родилась дочь, стало понятно, что какой-либо переезд со временем станет неуместным, так как сложнее будет проходить адаптация ребенка. А пока она маленькая (2,5 года), есть отличная возможность поменять мир, который ее окружает.

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В Словению мы переехали почти молниеносно — в один из вечеров подруга упомянула о симпатичной маленькой стране, где мы, во-первых, еще не были, во-вторых, все прозрачно и относительно просто с точки зрения открытия и ведения бизнеса и переезда, и в-третьих, она идеально укладывается в наши интересы — Словения безумно красивая и с сумасшедшим потенциалом для туризма.

Автор: bit.ua Стоимость аренды за 2-3 комнатную квартиру в Любляне от 450 до 700 евро в месяц

Переехали мы в самое сложное для переезда время года — в сентябре. Дело в том, что Любляна — город студентов, в это время они как раз съезжаются на учебу. Потому было сложно найти квартиру, которая соответствовала бы нашим критериям — спрос значительно превышал предложение, а цены были на пике. Потому почти сразу же пришлось пересмотреть бюджет и снять квартиру дороже, чем хотели, и меньше по размеру.

О ЦЕНАХ И ПОКУПКАХ

Мы снимаем квартиру с одной спальней — 2-комнатную по нашим меркам — в совсем новом жилом комплексе с большой территорией, паркингом, своим парком с фонтаном, а сразу за воротами начинается красивый лес. Но в своих поисках пришлось повидать очень стремное жилье, так что расслабляться в Любляне не стоит. До центра Любляны нам 10 минут на авто. Хотя тут из любого места до центра не больше 20 минут.

Наша квартира стоит 650 евро, но цена компенсируется достаточно скромными по местным меркам счетами за коммуналку. В целом, стоимость аренды приличного жилья в Любляне находится в диапазоне от 450 до 700 евро в месяц, если мы говорим о 2–3-комнатных квартирах. Осенью мы платили за коммунальные около 115 евро, сейчас, зимой — 140–180 евро. В эту цену входит электричество и газ, обслуживание дома — около 60–70 евро, и интернет — 17 евро. Интересно, что каждый владелец квартиры в многоквартирном доме может выбрать поставщика электричества и газа, и тарифы у каждого владельца будут, соответственно, свои. А вот, например, в старых домах счета только за отопление могут быть как половина аренды.

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Кстати, коммунальные платежи в Словении зависят не только от сезона, но даже от погоды: когда идет много дождей, управляющая компания может выставить доп. счета за чистку стоков от листьев или уборку снега. Летом уборки территории меньше, и счета, соответственно, ниже. В следующем месяце могут менять лампы в системе освещения твоей улицы, и за это тоже можно получить дополнительные цифры в счете.

Цены на продукты в среднем такие же, как в Киеве — что-то чуть дороже, что-то дешевле, и в среднем получается, что процентов 20% всего переплачиваем. Мясные продукты дешевле, чем в Украине. Литр молока стоит 60–70 евроцентов, яйца — 1,29 евро за десяток. Мы стараемся приучить себя основательно закупать продукты раз в неделю, а в будни докупать только необходимые мелочи. На мобильную связь мы тратим 10 евро в месяц на 1 телефон — это безлимитный пакет звонков + 20 ГБ интернета на месяц.

Автор: bit.ua Словенцы работают с 7–8 утра и до 16:00, максимум 17:00, потому пробки в городе начинаются около трёх.

В Словении, как и во многих странах Европы, отличные цены на одежду. Европейские массмаркет-бренды стоят прилично дешевле, чем в Украине. А если пришел сезон распродаж, иногда нам, украинцам, просто невозможно поверить в цены на стендах. Недавно мы случайно зашли в ZARA в самый пик сезонной распродажи и оделись с женой с ног до головы на 140 евро. И ребенка обновили на 50 евро. К примеру, джинсовая куртка ZARA стоила от 12 до 24 евро. Пара среднестатистической мужской обуви — от 7 до 20 евро. Это был рай шопоголика.

Отдельная статья расходов — автомобиль. Литр бензина стоит 1,3 евро. У нас гибридный автомобиль, что очень выручает в вопросе расхода топлива. Мы практически каждые выходные катаемся в мини-путешествия по стране или в соседние Италию или Австрию, поэтому даже на гибриде выкатываем прилично. Обязательно раз в год на каждый автомобиль покупается виньетка — проездной для использования платных дорог. Она стоит 110 евро.

О РАБОТЕ

Так как дочери 2,5 года, наше утро начинается с того, что мы отвозим ее в садик к завтраку, на 8 утра. По закону ребенок не может находиться в садике дольше 9 часов подряд, потому забираем мы ее не позже 17:00. Работаем мы в собственном офисе — для работы туристической компании в Словении недостаточно только лицензий (требования к которым достаточно серьезные). Наличие офиса обязательно. Ну и вообще, работать дома — это не наше. Уж очень сложно себя заставить продуктивно трудиться там, где ты привык отдыхать.

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Большинство наших контактов внутри Словении деловые, среди них есть как словенцы, так и иммигранты. Причем словенцы все как один очень открыты к сотрудничеству, потому что заинтересованы в туристах — многие идут навстречу с особыми условиями.

Автор: bit.ua В Словении все спокойно пьют воду из-под крана

Друзей среди рабочих контактов в Словении мы пока особо не завели. Все-таки работа — это работа, а друзья с другой стороны. К тому же дочь еще маленькая, и оставить ее не с кем — везде вне работы и садика мы бываем втроем. Потусить особо не получится. Но среди наших клиентов, приезжающих в путешествия в Словению, большинство молодежь, и с некоторыми из них мы с удовольствием проводим время. С кем-то можем съездить покататься на лыжах, с кем-то выпить кофе или провести день в термальном аквапарке. Наши туры по Словении мы тоже формируем так, чтобы самим было интересно, плюс их же сопровождаем, поэтому здесь собираются отличные компании, с которыми мы замечательно проводим время. Если подытожить, то особого дефицита общения мы не испытываем. Если есть желание найти друзей, в Словении это сделать можно без особых усилий. Люди достаточно открытые и коммуникабельные.

НОВЫЕ ПРИВЫЧКИ

Ритм жизни другой, и к нему приходится привыкать. Словенцы работают с 7–8 утра и до 16:00, максимум 17:00, потому пробки в городе начинаются около трёх. Нашему человеку не понять: выходишь на улицу в привычные 10 утра и никого не видишь — все уже на работе давно. Непривычно, что в воскресенье многие магазины и торговые центры или не работают вовсе, или работают полдня. В первое время найти место, где можно купить продукты в выходной день, было настоящим приключением. К слову, словенцы ходят в магазины со своими сумками и почти никогда не покупают пакеты, мы тоже к этому привыкли. Только тут начинаешь понимать, какое огромное количество мусора мы производим. Теперь у нас в багажнике всегда есть 2–3 сумки для похода в маркет.

Еще словенцы сортируют мусор на 5 основных составляющих — упаковка, стекло, органика, бумага и более сложные отходы, которые не попали в первые 4 категории. Этот факт нас безумно радует, потому что мы привыкли это делать еще в Штатах, и в Украине мы также старались сортировать мусор, но это было непросто и иногда бесполезно.

Пожалуй, самым большим удивлением для меня в Словении был тот факт, что словенцы практически не ездят на автомобилях с автоматическими коробками передач. Соответственно, и предложений по продаже авто на автомате практически нет. Меня до сих пор это удивляет, они маньяки механики.

ГАСТРОНОМИЯ

В Словении все спокойно пьют воду из-под крана, и нам это было дико непривычно. Но это действительно чистая и вкусная вода, постоянно проходящая все проверки по европейским нормам, так что воду мы давно не покупаем и привыкли всегда и везде носить с собой спортивную бутылку и пополнять ее водой из крана. Не берусь утверждать на 100%, но мне кажется, в Словении даже не существует служб доставки воды, как у нас.

Автор: bit.ua Словенцы сортируют мусор на 5 основных составляющих — упаковка, стекло, органика, бумага и более сложные отходы, которые не попали в первые 4 категории.

В рационе питания стало больше европейских сыров и каких-то интересных мясных изделий. Здесь их огромный выбор, и стоят они не таких безумных денег, как у нас. Рядом Италия — а рассказывать о ее гастрономических достижениях нет смысла. Еще в Словении довольно приличные локальные вина и отличный выбор европейских вин. Это как раз тот продукт, который кардинально отличается ценой от киевских в лучшую сторону.

Но, пожалуй, самое главное открытие, которое я сделал еще во времена первых путешествий в Словению, — их выпечка. Она прекрасна! Пекарни здесь очень популярны и находятся практически через каждый километр. Круассаны, багеты и хлеб, и местный рулет под названием "бурек" с мясной, сырной или фруктовой начинкой. Иногда мне приходится заставлять себя силой пройти мимо. Короче говоря, всем советую заглянуть в пекарню, если будете в Любляне.

О ЯЗЫКЕ

Огромный плюс – 90% населения говорит на английском. Это очень выручает в любом месте и ситуации. Каждому бизнес-иммигранту положены бесплатные уроки словенского, которых хватает для достижения вполне сносного уровня. Но на курсы мы пока не попали, так как катастрофически не хватает времени. Так что мы все еще не говорим на словенском. Но конечно, мы планируем заняться языковым вопросом плотнее, как минимум потому что ребенок в словенском садике и скоро мы перестанем его понимать.

ОБ ОТДЫХЕ

Почти каждые выходные мы катаемся по Словении в какое-то новое место или в соседние Италию или Австрию. Тут все рядом — сегодня катаешься в горах на границе Австрии или Италии (или в самой Австрии или Италии), завтра гуляешь на море в Портороже или вообще в Хорватии. Здесь очень популярен отдых на 1–2 ночи вне дома, словенцы приезжают на термальные курорты, купаются в бассейнах и аквапарках или приезжают на выходные в горы. Есть поговорка, что словенцы рождаются в лыжных ботинках, и похоже, что это так — на лыжах тут стоят даже 2-летние дети, а сноубордистов при этом почти нет. Еще я, пожалуй, нигде не встречал такого количества людей с рюкзаками — в походы ходят даже пенсионеры, их можно понять — в Словении больше десяти тысяч туристических маршрутов.

Автор: bit.ua Почти каждые выходные ездят по Словении в какое-то новое место или в соседние Италию или Австрию.

Наши любимые места — это однозначно озеро Бохинь и Логарская долина. Бохинь — ледниковое альпийское озеро в Триглавском заповеднике, мы возвращаемся сюда постоянно, и оно очень разное в разные времена года. Летом тут отличные пляжи, зимой рядом горнолыжный курорт. Обязательно к посещению в любое время года.

Логарская долина входит в наш личный топ-5 мировых мест наряду с вьетнамским Халонгом и доминиканским необитаемым островом Кайо Арена, где мы бывали. Это длинная долина шириной всего 250 метров и длиной 7 километров. Мы настолько прониклись Логарской долиной, что решили организовать тут йога-тур, сложно представить более умиротворяющее место.

О ЛОКАЛЬНЫХ МЕСТАХ

Мы бывали и знаем несколько местных горных мини-ферм, сыроварен и виноделен. Там понемногу начинают появляться туристы, но все же эти места остаются очень аутентичными. В них окунаешься в сельскую жизнь местного населения, которое руками производит вино или сыр. Можно погладить коров и побегать по лужайкам. Такой зеленый туризм для избранных.

Последние 4 года в Словении туристический бум, и страна находится на пике, поэтому словенцы пытаются зарабатывать на туризме, постоянно придумывая новые развлечения и открывая путешественникам новые маршруты.

СОВЕТЫ УКРАИНЦАМ В СЛОВЕНИИ

Из лайфхаков: в Любляне есть бесплатный городской Wi-Fi в центре города прямо на улице. Нужно только подключиться к сети и авторизоваться на специальном сайте wifreeljubljana.si с смс-кодом. И у вас 60 минут бесплатного интернета.

А еще можно кататься по городу на велосипеде практически бесплатно — нужно купить городскую карточку Urbana (она продается почти в каждом киоске с прессой) и зарегистрироваться на сайте en.bicikelj.si — покупаете подписку на год за 3(!) евро и исследуете Любляну на велике. Первые 30 минут пользования велосипедом вообще бесплатные. За полчаса в Любляне можно доехать почти куда угодно, а велосипедных станций очень много.

Всем любителям крепкого алкоголя советую традиционную настойку на груше — вильямовка. Почитайте на досуге, как она производится. И захватите фестал, если собираетесь знакомиться с местной кухней. Она здесь жирная и очень питательная. Смахивает на австрийскую и немецкую — жареные колбаски, тушеная капуста, картошка и все самое вкусное и вредное.

Украинцы Сергей и Роман Шевченко из Днепра готовят в собственной кондитерской "Изысканные десерты братьев Шевченко" мусовые пирожные. Считают их изюминкой заведения, расположенного в самом центре польского Кракова.Такого вида десертов в этом городе немного