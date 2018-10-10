Украинец рассказал, чем его впечатлила учеба в университете США

Вид сверху на Колумбийский университет. Фото: Facebook page of Columbia University

Сооснователь одной из самых популярных в США платформ для монетизации видеорекламы Vertamedia Video SSP, одессит Александр Борняков в 35 лет решил снова сесть за парту.

Украинец поступил в Колумбийский университет в Нью-Йорке и рассказал чем учеба в США отличается от учебы в Украине, пишет MC Today.

"Я закончил университет после школы, в 2009 году получил степень MBA. Теперь прошло почти десять лет, и я посчитал нужным для себя снова пройти этот путь и получить новые знания. Это поможет мне не совершать десятки ошибок в бизнесе, а с первого раза делать задуманное. Образование – то, что уменьшает вероятность провала", - говорит Александр Борняков.

Как поступить в Колумбийский университет

"Для поступления я сдавал тест GMAT. Он используется для поступления в бизнес-школы. За три с половиной часа нужно было ответить на 90 вопросов. Решить уравнения, нарисовать графики. Конечно, пришлось готовиться, заново вспоминать правила по математике. Еще нужно было сдать тест по английскому (TOEFL или IELTS), подать три рекомендации от людей, которые хорошо меня знают и пересекались со мной по работе, и написать мотивационное эссе.

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Украинец поступил на вечернее отделение факультета Международные отношения Международная экономическая политика и управление.

"Буду изучать, как устроены на экономическом уровне механизмы взаимосвязей между государствами, как на макроуровне работают банки, государственные фонды, торговая палата, как устроена международная торговля. Учеба будет длиться минимум два года. Это зависит от количества предметов, которые я беру в семестр), и я буду совмещать ее с работой. Учусь за свои деньги, но можно и получить грант. Учеба стоит примерно 50 тысяч долларов. Сразу нужно заплатить около двух и дальше оплачивать отдельно каждый семестр".

Как устроена учеба

"В году – три семестра. За все время учебы мне нужно пройти 15 дисциплин, восемь из которых я выбираю сам. В первом семестре у меня есть обязательный предмет – микроэкономика, еще два я выбрал. Это международная торговля и развитие инновации в государственном управлении. Третий предмет – о государственно-частных партнерствах. Мы изучаем их на примерах – как в Бразилии устроена система метро, в Китае, Японии и Калифорнии – система скоростного железнодорожного сообщения, как развивался Центральный парк и другие парки в США. Нас учат, как привлекать частные деньги, если ты работаешь на государство, и как работать с государством, если ты частник. Я хожу на лекции три раза в неделю – по вторникам, средам и субботам. Беру с собой ноутбук, захожу во внутреннюю систему и вижу примерный текст лекции".

Легендарность, простота

"Дистанция с преподавателями вообще не чувствуется. Ты пишешь им письмо, и они отвечают, общаются очень просто. Большинство из них молодые – плюс минус 45 лет, и все они не теоретики, а практики. Есть человек, который работал в правительстве Обамы и занимался вопросами приватизации в США, есть вице-президент Chase Bank.

Я снимаю квартиру где-то в 60-ти кварталах от университета. По меркам Нью-Йорка, это недалеко. Рядом с домом есть велостоянка, и я часто езжу на занятия на велике. Если идет дождь, пользуюсь метро или такси".

Украинка Юлия Волд 7 лет работает в Департаменте полиции Эверетта, США. Ведет переговоры по освобождению заложников и учит людей — как обезопасить свои дома или бизнес от воров и защититься от вооруженного нападения.