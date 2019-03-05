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среда, 06 марта 2019 00:15

Украинцы рассказали, как открыли успешный бизнес в Польше
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Автор: из архива Татьяны
  Татьяна Соколова вместе с мужем Тарасом Тюрюхановым открыли кофейню "Knitted Coffee" в Кракове.
Татьяна Соколова вместе с мужем Тарасом Тюрюхановым открыли кофейню "Knitted Coffee" в Кракове.

Татьяна Соколова вместе с мужем Тарасом Тюрюхановим открыла киоск с напитками и кафе "Knitted Coffee" в Кракове. О том, как удалось начать бизнес, рассказала Gazeta.ua.

"Человек всегда хотел переехать в Европу. Решили начать с Польши, - рассказывает Татьяна. - Нашли посредников, помогающих открывать фирмы в Кракове. Решили с их помощью вложить деньги в передвижную кофейню, которые популярны в крупных украинских городах. Они помогли юридически оформить бизнес. За все взяли 1800 евро. Уже в Польше муж нашел авто за небольшую цену - 1300 евро. Сразу отдали его в ремонт, который обошелся еще в 465 евро. Затем установили в багажнике полочки, кофейную машину, кофемолку и раковину. По требованию санстанции, пришлось поместить дополнительный рукомойник и бойлер, чтобы была горячая вода".

Сначала пробовали продавать кофе на рынках в селах вблизи Кракова. Но, по словам украинки, это оказалось невыгодным. В день продавалась одна – две чашки кофе.

"Люди идут на базар за картошкой, чтобы закупиться на месяц вперед. Пить кофе у них нет времени. Кроме того, наш продукт оказался слишком дорогим. Местные отдавали предпочтение дешевому растворимому напитку из термосов за 3 злотых - 20 гривен. Наш стаканчик стоил 6 злотых – около 40 грн. А мы покупали хороший заварной кофе и снизить цену не могли".

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Тогда супруги арендовали место на специальной площадке для траков, из которых продают еду. Через год продали автомобиль и поставить киоск. Первые полтора года Тарас работал в нем сам. Имел один выходной в неделю.

"Когда стали на ноги, возникла идея открыть небольшую кофейню. В центре города как раз освободилось небольшое помещение со вторым этажом, вроде лоджии. До этого здесь был магазин с одеждой. Все пришлось переоборудовать. Тарас собственноручно ободрал штукатурку со стен и наклеил новые обои, заменил старый пол и проводку. Также пришлось провести воду. Чтобы получить разрешение санстанции, сделали две раковины – одну для посуды и для рук. Поставить специальную посудомоечную машину, которая удаляет бактерии парой. Оборудовать место, где работник может переодеться и повесить вещи, барную стойку для расчета с клиентом", - говорит Татьяна.

Татьяна Соколова вместе с мужем Тарасом Тюрюхановым открыли кофейню "Knitted Coffee" в Кракове.
Фото: из архива Татьяны
Татьяна Соколова вместе с мужем Тарасом Тюрюхановым открыли кофейню "Knitted Coffee" в Кракове.
Татьяна Соколова вместе с мужем Тарасом Тюрюхановым открыли кофейню "Knitted Coffee" в Кракове.
Татьяна Соколова вместе с мужем Тарасом Тюрюхановым открыли кофейню "Knitted Coffee" в Кракове.
Татьяна Соколова вместе с мужем Тарасом Тюрюхановым открыли кофейню "Knitted Coffee" в Кракове.

"Делаем только чай и кофе. Пирожные и печенье заказываем в пекарне. В кафе печь нельзя, ибо для этого нужна отдельная кухня. Если покупать полуфабрикаты, например, замороженные круассаны, и разогревать в печке, тоже должно быть разрешение. Самостоятельно нельзя даже ввести в меню свежие соки. Для этого должен прийти человек и проверить, какая у тебя соковыжималка".

Заведение оформили с помощью вязаных вещей. Кроме того, Татьяна раз в неделю проводит мастер-классы по вязанию. Одно занятие стоит 100 злотых – около 700 грн. В цену уже входит стоимость материала и чай и кофе. В основном вяжут корзинки и сумочки, потому что их можно сделать за несколько часов.

"Вязанием занимаюсь с 9 лет. В Польше сразу пошла на благотворительные мастер-классы, где делали башмачки для сирот из детского дома. Хотела выучить язык с помощью живого общения, - говорит Татьяна, - Познакомилась с девушкой, которая попросила дать индивидуальные уроки для своей сестры. Некоторое время ездила к ним домой. Со временем возникла идея собрать группу и проводить занятия на втором этаже в кафе. Тем более, что она в соответствующем стиле. Первых учеников нашла через объявление. Потом сработало сарафанное радио, поэтому клиентов хватает".

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