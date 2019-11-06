Учителям дают беспроцентные кредиты на жилье - подробности покупки недвижимости во Франции

Украинка Оксана 16 лет живет во французском городе Леон. Когда приехала сюда как студентка от Краматорского экономического университета, чтобы подучить язык и осталась. Работала здесь няней, риэлтором, имела собственный бизнес и сейчас работает фрилансером по продвижению в соцсетях из дома. Об особенностях покупки жилья женщина рассказала корреспонденту Gazeta.ua

"Снять или купить жилье во франции достаточно сложно. Для съема жилья надо показать зарплату, которая втрое будет превышать стоимость квартиры. Чтобы купить недвижимость, нужно иметь 20% стоимости недвижимости. Банки не отказывают никому, кто официально работает в государстве", - говорит Оксана.

В Леоне недвижимость очень дорогая. Это второй город по стоимости квартир после Парижа. Самое дешевое жилье, которое продавала риэлтор, стоило 130 тысяч евро. Самое дорогое - 897.

"Процент по кредиту зависит от вашего статуса и того, где именно берете жилье. Например, учителям дают бесплатные кредиты. Такое же право имеют молодые семьи, которые согласились переехать в пригород. Сейчас именно в пригородах строят новые микрорайоны с очень красивой инфраструктурой, чтобы разгрузить центр. Для обычных граждан дают кредит под 1%. Есть еще особенность, что банки не дают ипотпеку, а именно кредит. Когда семья не имеет возможности выплачивать кредит, то специальная организация продает дом с аукциона и тогда гасит процент по кредиту в банк", - объясняет.

Самые популярные квартиры - студио с небольшим метражом. Некоторые имеют размер комнаты, вся квартира может составлять 18 квадратных метров.

"Здесь есть мода выкупать целые этажи и переоборудовать их под квартиры - студио. В городе много университетов и студенты снимают такое жилье в первую очередь. Такие квартиры будут стоить от 350 до 700 евро.

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На работу здесь в первую очередь берут французов. Если работодатель нанял иностранца, то вынужден заплатить за него налоги, которые втрое выше, чем, если взять на работу соотечественника.

"Украинцы пытаются получить гражданство. Раньше было модно выйти замуж за француза и прожить с ним два года. Сейчас эти правила стали жестче. Прожить надо в браке не менее четырех лет. В любой момент в ваш дом может прийти проверка. К тому же на собеседовании потом много расспрашивают о семейной жизни, традиция, особенностях жизни. Например, что муж обычно ест на завтрак или как вы празднуете Новый год" - добавляет Оксана.

В Европе и США есть международная программа Au Pair, которая позволяет пожить минимум год в другой стране. Вы переезжаете жить в семью, где вам предоставляют питание, проживание и зарплату в обмен на то, что вы следите за детьми и помогаете по дому.