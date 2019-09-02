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понедельник, 02 сентября 2019 23:27

Трущобы, предрассудки и легкие деньги: украинка рассказала, что ее поразило в Индии

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Трущобы, предрассудки и легкие деньги: украинка рассказала, что ее поразило в Индии
Цветана Орос 3 года работала в Индии моделью. Фото: Цветана Орос

Цветана Орос с мужем 3 года прожили в индийском штате Гоа. Женщина работала моделью. Мужчина - бар-менеджером.

"Индусы считают, что белокожие лучше их. Верят, если подержать за руку белого человека, получишь удачу", - говорит Цветана Орос.

"Когда гуляем, часто подходят индусы и спрашивают у мужа, можно ли сфотографироваться с вашей женой. Если позволяет, то с кустов выбегает еще десять и становятся в очередь. Мы с девчонкамидолжны были фотографироваться с гостями в казино в красивых платьях. Но несколько раз гости подходили с предложением заплатить за ночь. Охранник объяснил, что это не для нас ".

Женщина работала без контракта с агентами индусами.

"Там большая украинская диаспора. Знакомилась с украинками, россиянками, белорусками и на месте находила заказ на работу. Потом уже сама выходила на агентов. В основном работала со славянами. Никогда не ссорились с россиянками на политической почве. Наоборот, помогаем друг другу . Гоа - это маленькая деревня, где все друг друга знают. Сплетни быстро расходятся. В социальных сетях делимся информацией об агентах и ​​уже понимаем с кем можно работать.

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Цветана Орос получала за 4 часа работы около 50 долларов в Гоа. За работу в других штатах платили около $ 100 за 4 часа.

"Всегда оплачивали проживание, еду и билеты на самолет. Некоторые девушки ехали на работу по 15 часов автобусом через всю Индию. Если агент не хочет платить за самолет, то не заплатит и за работу. Для них внешность на первом месте. Желательно знать английский. образование не важно, ты просто стоишь, как манекен. У индусов 14 языков. Официальные - хинди и английский ".

Супруги арендовало жилье за ​​$ 200 в месяц в селе Парра в штате Гоа. Байк стоил $ 50 в неделю.

"Жили рядом с местными жителями. Раньше это село было португальской колонией. Большинство домов в плохом состоянии. Нам повезло. С индусами обо всем можно договориться. Они идут на контакт с белыми. Как-то с мужем в 3 ночи возвращались на байке с работы домой. К нам подъезжает индус. Несколько раз спрашивает, не заблудилисьли мы и не надо ли нам помощь. Они заботятся обо всех - собаках, коровах, змеях и людях. Раздражает только то, что не держат слово. Могут за 5 минут до мероприятия все отменить ".

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Цветана Орос считает индийскую медицину качественной и бесплатной.

"Наш друг дважды разбивался на байке. Приезжала скорая. Все медикаменты выдавали бесплатно. В Гоа есть медицинский университет. При нем больница, где работают интерны. Они практикуются и поэтому делают операции бесплатно. Но нужно дождаться своей очереди. Другу дважды делали бесплатные пластические операции на лице. Я сломала все стереотипы, которые были у меня об Индии. Здесь бедные люди очень счастливы и духовно наполненные. Они усердно работают на благо своей касты. Верят, что в следующей жизни будут в другой высшей касте. Мы были в Мумбаи и на такси проезжали мимо трущоб. Создается жуткое впечатление. Голые дети бегают, грязные. Мать моется, здесь же тазик на ребенка выливает. Но это их собственный выбор ".

За прошедшие века Индия изменила свой статус и превратилась из загадочной страны изобилия - мечты Колумба в одну из самых грязных стран планеты. Сегодня в Индии наши соотечественники ищут путь к Богу, работу и происшествия.

Автор: Ирина Шевченко
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