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вторник, 09 октября 2018 00:15

Разрешение на свадьбу дает суд - украинка о браке с испанцем

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Разрешение на свадьбу дает суд - украинка о браке с испанцем
Людмила Брегин из Калуша живет в каталонском селе за сотню километров от Барселоны. Вступила в брак с местным мужчиной Давидом Фото: gk-press.if.ua.

Женитьба на иностранке в Испании требует разрешения от суда. Ведь есть много случаев мошенничества. Например, испанки соглашаются жениться с египтянами или африканцами за деньги, а потом разводятся. Каждый получил свое: испанка – деньги, а иностранец – испанское гражданство.

Об этом рассказывает Людмила Брегин из Калуша, которая живет в каталонском селе за сотню километров от Барселоны. Вступила в брак с местным мужчиной Давидом, пишет gk-press.if.ua.

По испанским законам, выйдя замуж, женщина остается при своей фамилии. А их общий ребенок уже будет иметь двойную фамилию – обоих родителей, но сперва папину. Когда ребенок взрослеет и женится, мамина фамилия фактически исчезает.

"Испанские мужчины не умеют красиво ухаживать за женщиной. Подарить цветы или хотя бы коробку конфет они сами никогда не догадаются. Зато испанец почти всегда поможет убрать в доме или приготовить еду, - рассказывает Людмила Брегин. - В семье, как правило, работают и мужчина, и женщина. Если при этом с детьми помогают дедушки-бабушки, тогда все в порядке. В противном случае это настоящая катастрофа. Детсад не приспособлен к рабочему графику большинства родителей. Заведение работает с 9.00 до 17.00. Тогда как все заводы и фабрики начинают рабочий день с 6.00 до 14.00 и с 14.00 до 22.00".

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Также женщина после рождения ребенка еще 12 лет имеет право взять индивидуальный рабочий график и работать только четыре часа в день. Но в общем после родов она должна вернуться на работу почти через полгода: декретный отпуск – 16 недель.

"Испанки себя очень ценят, стараются особо не перегружаться на кухне. Семья часто питается в ресторане, особенно на выходных. Сначала мне было жаль семейного бюджета, чтобы ходить есть по ресторанам, - говорит Людмила. – А потом поняла, что это удобно и даже экономно: и для кошелька, и для нервов".

Чтобы получить гражданство в Италии, нужно без выезда и на законных основаниях прожить в стране 3 года. При этом иметь подписанный рабочий контракт. Об этом рассказывает украинка Анна, которая проживает в городе Мурсия. Работает мастером по маникюру и педикюру.

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