Рассказали о потерях оккупантов на Донбассе

Рассказали о потерях боевиков на Донбассе. Фото: "День".

Российские наемники понесли тяжелые потери в Донбассе во вторник, 26 ноября.

Боевики потеряли четырех человек, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" в Telegram-канале.

"Потери российско-оккупационных войск 26.11.2019 г. составили: безвозвратные (200) - 2 (4 омсбр), санитарные (300) - 2 (3 омсбр). Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" - написал офицер.

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26 ноября позиции украинских военных оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и с крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает пресс - центр ООС.