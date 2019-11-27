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среда, 27 ноября 2019 11:05

Рассказали о потерях оккупантов на Донбассе

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Рассказали о потерях оккупантов на Донбассе
Рассказали о потерях боевиков на Донбассе. Фото: "День".

Российские наемники понесли тяжелые потери в Донбассе во вторник, 26 ноября.

Боевики потеряли четырех человек, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" в Telegram-канале.

"Потери российско-оккупационных войск 26.11.2019 г. составили: безвозвратные (200) - 2 (4 омсбр), санитарные (300) - 2 (3 омсбр). Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" - написал офицер.

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26 ноября позиции украинских военных оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и с крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает пресс - центр ООС.

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Дата
27
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