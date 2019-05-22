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четверг, 23 мая 2019 00:15

Работа, как отдых - владелец школы серфинга рассказал о жизни на Шри Ланке
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Киевлянин Максим Лопачук пять лет живет в городе Хикадува в Шри Ланке . Переехал туда с женой Ириной. Здесь у них родилась дочь. В прошлом году открыл собственную школу серфинга.

Об особенностях жизни мужчина рассказал Gazeta.ua

"Впервые побывали на Шри Ланке 2014. Тогда родители и друзья подарили тур в экзотическую страну. Много путешествовал раньше. До этого любимое место остров Тенерифе в Испании. Там научился кататься на серфе и покорять волны", - рассказывает Максим.

Семья снимает трехкомнатный дом в центре Хикадувы. Чтобы остаться в стране приобрели визу резидента, которая в год обходится в тысячу долларов. Без нее нельзя снять жилье или организовать собственный бизнес. Визу здесь покупают прямо в аэропорту.

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"Сезон серфинга здесь длится весь год. Но условно каждый серфер выбирает место для себя и на ту территорию никто не посягает. Единственное, что можно столкнуться с местной мафией. Ко мне приходили несколько раз. Даже митинг устроили, чтобы у них не работал, потому создаю конкуренцию. Доммовились за счет того, что двух местных ребят взял на работу", - объясняет Максим.

Занятие стоит от 45 до 120 долларов. Урок длится 2 часа. За день может дать индивидуальные уроки не более 5 желающим. Также Максим ведет школу серфинга в интернете, где можно научиться бесплатно.

"Кто занимается серфингом едут сюда за дешевым снаряжением и уроками. В Европе это в разы дороже. К тому же здесь волны очень подходящие", - объясняет мужчина.

Работа начинается с восходом солнца, а уже к завтраку муж заканчивает все дела. Остальную часть дня проводит на берегу, где чистит доски и отдыхает.

Жить на Шри-Ланке дорого. Примерно 400 долларов обойдется жилье. Около 300 на еду, сотню долларов придется отдать за детсад.

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