Привыкла к звукам сирен и свежим фруктам три раза в год, - украинка о жизни в Израиле

Фото: bit.ua

Израиль — невероятная страна, микс из культур, религий и взглядов. Это неповторимое и уникальное место на Земле с прекрасным климатом и возможностями для семьи и карьеры. Так считает Анастасия Омельченко, которая рассказывает о жизни в Лоде в Израиле, пишут на bit.ua.

ПОЧЕМУ Я ПЕРЕЕХАЛА

Правильно говорят: "Бойся своих желаний, ведь иногда они сбываются". Так и случилось, что буквально в одну неделю я получила подтверждение о стажировке в США и предложение о переезде к своему МЧ в Израиль. Много слез было пролито по скайпу с вопросами, что же будет лучше для нашего будущего, пока я не решила, что сделаю выбор в пользу любви. В свою очередь, я не прогадала — в течении года мы сыграли свадьбу.

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ПЕРВЫЕ ДНИ И АДАПТАЦИЯ

Первые дни прошли под лозунгом "вот и вырвались из Украины!". Полные энтузиазма и счастья, через неделю по прилету мы с МЧ отправились за покупками в Икею. Но мои грезы развеялись, когда на улице загудели сирены. Вся толпа в магазине ринулась в бетонное укрытие на лестничной клетке – мне было очень странно и страшно. По дороге домой в небе я увидела, как система противоракетной обороны "Железный купол" сбивает ракету, выпущенную из сектора Газа. Так началась моя жизнь в Израиле.

Автор: bit.ua Неделя у израильтян не такая, как у нас: пятница и суббота здесь выходные, а воскресенье — как у нас понедельник, начало недели.

Через месяц боевые действия прекратились, я привыкла к звукам сирен и сохраняла простые правила безопасности: все оказалось совсем не так страшно, как поначалу. Мы арендуем нижний этаж частного дома в небольшом городке в центре страны. Над нами поначалу жили студенты из Южной Америки, которые под звуки сирен с криками "Аларма!!!" накручивали круги вокруг дома – было весело. За этот месяц мы сделали косметический ремонт, собрали необходимую мебель и привели в порядок наш участок сада. С сентября я пошла в интенсивную языковую школу – ульпан, и начала понемногу привыкать к новой жизни.

О ЖИЛЬЕ

Жилье в Израиле очень дорогое, невероятно дорогое при средней заработной плате в 1400-1700 у.е. Квартирка в каком-то забытом районе неизвестного города стоит от 200 000 уе. – и это еще будет считаться дешево. Аренда нашей квартиры (70 м2) обходится около 600 у.е., что считается просто копейками.

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В Тель-Авиве аренда двухкомнатных квартир составляет порядка 2 000 у.е. Я сейчас имею ввиду не студии 40 м2 с одним окном, а пригодную квартиру для молодой семьи с частыми гостями и имеющую/планирующую детей. Вся мебель была куплена, конечно же, в Икее. Практически всю бытовую технику мы покупали в Украине (даже телевизор) – в Израиле она неоправданно дорогая и некачественная.

Автор: bit.ua В Израиле, в основном, голландские коровы, которые летом стоят под вентиляторами, им делают массажи, часто поливают из душа, следят, чтобы у животных не было депрессий.

О ЕДЕ

Еда в Израиле на порядок дороже, чем в Украине, но невероятно хорошая. Все фрукты и овощи — свежайшие, урожай собирают три раза в год. У нас в саду растут мандарины, лимоны и кумкват, у соседей — манго, инжир, авокадо и помело. Здесь качественная молочка: в Израиле, в основном, голландские коровы, которые летом стоят под вентиляторами, им делают массажи, часто поливают из душа, следят, чтобы у животных не было депрессий. Я была на молочной ферме и видела все своими глазами.

Средний поход в супермаркет на двоих с мясом и рыбой – около 200 у.е.: закупаемся порядка 2-3 раз в месяц, а отдельно в ларьках или на рынке покупаем фрукты. Скажу сразу веганам — поделите 200 у.е. на два.

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Помимо того, не бойтесь в Израиле кушать кошерную уличную еду: для того, чтобы получить удостоверение о кошерности и его сохранять, кафе приходится проходить постоянные проверки и бороться с высокой конкуренцией. Здесь рассчитывайте на большие и свежие порции с различными добавками в виде соусов и салатов. Шаурма обойдется около 10 у.е., фалафель – около 5 у.е., мороженное – около 5 у.е.

Автор: bit.ua Все фрукты и овощи — свежайшие, урожай собирают три раза в год

О НОВЫХ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ПРИВЫЧКАХ

В Израиле я стала очень открыта к восточной кухне – уже не могу представить готовку без паприки, кумина, пары перчиков чили. Поначалу было сложно: у меня часто болел живот от масла канолы, которое здесь заменяет подсолнечное, а также от количества специй в каждом блюде. Развеялись и мои мечты есть морепродукты и креветки на берегу моря: эта еда не кошерная и стоит тут еще дороже, чем в Киеве (небольшая тарелка креветок – 15-20 у.е.). Зато какой тут хумус с лепешками, какие баклажаны и какая выпечка! В Израиле — культ еды, готовьтесь по приезду набирать килограммы. Все мои знакомые набрали от 3 до 5 кг за первые месяцы в Израиле (я — не исключение), теперь мучительно пытаемся их согнать.

О ЯЗЫКОВОМ БАРЬЕРЕ

Иврит — язык сложный, но не запредельно. Мне очень помогло, что мой муж коренной житель и не знает русского: с первых месяцев мы начали понемногу переходить на иврит. Спустя полгода, как я закончила языковую школу (обучение было 5 дней в неделю по 4,5 часа), я уже смогла объясняться в магазине и в транспорте, болтать с соседями и понимать, о чем говорит семья мужа за столом. До этого я зарисовывала каракули и запоминала по системе: три буквы на маршрутке — мой город, пять — соседний, шесть – Тель-Авив.

Автор: bit.ua Зарплатный минимум в Израиле достаточно высокий

О РАБОТЕ

Спустя полгода я попробовала поработать в брокерской компании — не пошло, а еще через 3 месяца нашла работу на ресепшне в гостинице. Без знания языка рассчитывать на офисную работу — гиблое дело, а ресепшн было самое оно. Гости, в основном, состоятельные американцы, а в команде множество людей из разных стран (Конго, Америка, Хорватия, Россия, Израиль, Канада, Испания, Индия, Аргентина и т.д.), так что общение проходит на английском и на иврите.

Оплата в Израиле почасовая: все, что больше 8,5 часов — 125% от стоимости часа, а часы в выходные дни — 125% в пятницу и 150% в субботу. Неделя у израильтян не такая, как у нас: пятница и суббота здесь выходные, а воскресенье — как у нас понедельник, начало недели. С вечера пятницы все закрыто, работают только некоторые аптеки и некошерные супермаркеты. На работе покрываются месячные расходы на транспорт, а когда нет транспорта – есть развозка на такси. За символические 5 у.е. в день есть возможность кушать в столовой со шведским столом.

Автор: bit.ua Израильтяне любят путешествовать и проводят свои отпуска по всему миру.

Зарплатный минимум в Израиле достаточно высокий: даже люди с низкооплачиваемыми профессиями могут себе позволить дорогие телефоны и поездки заграницу. Зарплата уборщицы может доходить до 2000 у.е. в месяц, при том, что офисный сотрудник будет получать 1500-1600 у.е. Поэтому, в особенности у новых жителей из стран бывшего СНГ, уборка и бебиситтерство – очень популярная подработка.

О НОВЫХ ДРУЗЬЯХ

На работе принято дружить со своими коллегами и начальством, устраивать постоянные вылазки в кафешки, вечеринки по праздникам и принимать коллег у себя в гостях. В такой атмосфере чувствуешь себя очень уютно, ведь ты работаешь со своими друзьями, которые знают, что у тебя происходит в жизни и всегда поймут, если нужна поддержка. Еще по закону место работы должно выдавать подарки своим сотрудникам на местные праздники: в основном, это подарочные ваучеры в торговые центры или праздничные наборы сладостей. Израильтяне очень эмоциональные и теплые люди, которые с радостью заводят друзей, любят посплетничать и ходить по гостям. За неделю у нас стабильно накапливается по 2-3 приглашения к друзьям/коллегам/родственникам.

Автор: bit.ua Зарплатный минимум в Израиле достаточно высокий

ВЫХОДНЫЕ И ОТДЫХ

Израильтяне любят путешествовать и проводят свои отпуска по всему миру. Особенной популярностью пользуется Южная Америка: многие из местных уже бегло говорят на испанском после всех своих поездок. На меня смотрят с сожалением, когда узнают, что я там еще не побывала.

Большие семьи с меньшим бюджетом ездят в циммеры (турбазы) на севере страны в Голанских высотах, в город Тверию с озером Кинерет (очень советую), либо в южный город Эйлат у Красного моря (в этом городе нет НДС, так что все едут туда еще и на шоппинг, ведь все на 17% дешевле!). Мертвое море пользуется популярностью, в основном, у русского населения: туда можно добраться из Иерусалима на общественном транспорте.

Киевлянин Максим Лопачук пять лет живет в городе Хикадува в Шри Ланке . Переехал туда с женой Ириной. Здесь у них родилась дочь. В прошлом году открыл собственную школу серфинга.