Полтавчанин рассказал, как стать сомелье в Германии

Фото: inspired.com.ua

Александ Полувьян — полтавчанин, который отправился в Европу, чтобы осуществить свою мечту и изучить все о вине. Inspired рассказывает о его обучении, особенности оформления визы и сложностях, которые надо было преодолеть для воплощения задуманного.

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В Полтаве я работал бариста и официантом, для меня это был способ подзаработать пока я учился на инженера. Когда устраивался на эту работу, пришел на собеседование с огромным синяком под глазом - я тогда занимался боксом, и хорошо получил на тренировке. Не знаю как меня приняли, пожалуй поверили в меня. Так я получил должность бариста в чайном клубе. Я тогда изучил 60 видов чаев, прочитал несколько книг на эту тему, развивал свой нюх и учил методику заваривания. Не каждый чай можно просто залить кипятком, подождать и выпить. Например, улун нужно сначала "разбудить" - залить горячей водой, подождать 2 минуты пока чаинки раскроются, затем слить эту воду, и залить новой, около 80-85 градусов.

Автор: inspired.com.ua Ресторан оплачивал обучение и курсы немецкого языка

Там я работал в течение года, затем еще в ночном клубе, а уже после того, отправился за границу - в Дубае на должность официанта в ресторане. Там я впервые увидел за работой сомелье и загорелся этим ремеслом. Помню как спросил у него: "Какое твое любимое вино?". А он ответил: "Такого нет! Есть время, место, настроение, погода, компания. И все это влияет на вкус. Любое вино совершенно, потому что винодел всегда делает его с любовью". В Дубае я работал два года, но понимал, что мне все еще не хватает знаний в области гастрономии, сервиса и менеджмента. Поэтому отправился на учебу в Польшу, а позже академии — на практику в Италию. Был помощником менеджера ресторана. Этот опыт позволил мне получить приглашение поработать в Германии на острове Зюльт — популярном среди состоятельных немцев курорте. Мой польский диплом позволил принять это приглашение. Там была свободная должность официанта в ресторане с двумя звездами Мишлен. Старший официант (Chef de Rang) также должен был выполнять обязанности младшего сомелье. К этому я стремился, но для этого надо было сначала выучиться.

О школе сомелье

Ресторан оплачивал обучение наиболее способным, я был среди них. Нами занималась лондонская школа сомелье под названием Wine & Spirit Education Trust. Я прошел 3 курса этой школы — по факту прослушал второй, потому что самый первый смог пропустить — там были довольно базовые знания, которые я уже имел, работая несколько лет в ресторанном бизнесе.

Автор: inspired.com.ua В Полтаве работал бариста и официантом

Последний курс был самым сложным — мы изучали процессы ферментации вина, учились различать базовые вина на вкус, исследовали детали процесса виноделия. На финальный экзамен курса я пришел с насморком и еще и зубной болью — худшее, что может произойти с сомелье. Экзамен состоял из нескольких частей, сначала письменное, затем практическая — дегустация. Передо мной поставили два бокала вина — красного и белого. Я должен был описать какие нотки слышу в нем, какая там кислотность, какие оттенки, какой уровень алкоголя и еще 10-12 дополнительных факторов. А я не мог четко определить ни запах, ни вкус — рецепторы, которые больше всего рассказывают о вкусе вина, находятся как раз на небе, тесно связанном с носом. Язык чувствует только кислотность, алкогольность, горечь и сахар. Конечно, я завалил этот тест, тогда только два человека из десяти его сдали. Но смог справиться с ним на пересдаче.

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Постоянная работа с шеф-сомелье Baerbel Ring (лучший немецкий сомелье 2017 и 2018) и обучение в Wine & Spirit Education Trust позволило занимать должность сомелье. После этого я перебрался в Берлин, потому что на острове не видел перспективы карьерного роста. Хотел сначала в Гамбург, но мой шеф уговорил меня выбрать Берлин.

Автор: inspired.com.ua В немецкой столице обосновался в небольшой ресторан (300 позиций вина) на должность сомелье

Мол мой уровень немецкой все еще не свободен (B2.2), но в таком интернациональном городе это не будет играть роли, потому что прежде всего оценят мой хороший английский, знание итальянского, польского, русского и украинского языка. В немецкой столице я устроился в небольшой ресторан (300 позиций вина) на должность сомелье. И для сомелье это еще очень мало, к тому времени я имел опыт работы с винной картой на 900 позиций. В Германии сомелье должен быть также и бар-менеджером, поэтому я параллельно изучал и последние новинки коктейльных баров. В почему мне очень помог мой друг Олег Якобенко школа миксологии от бара "Паровоз". Сейчас делаю акцент и развиваюсь именно в этой сфере.

О визе и знание языка

В Германии у меня рабочая виза на 3 года, получил я ее не так давно. Раньше я должен был получать каждый год отдельную визу, привязанную к месту работы. Бюрократия в Германии — это головная боль. Надо пройти все круги ада, прежде чем получить нужные документы. Я писал пояснительной письмо с описанием своей позиции, добавлял в него свои европейские дипломы и сертификат о знании языка, он очень важен.

Немецкий я учил сначала на вечерних курсах, как только прибыл на остров Зюльт, но очень быстро понял, что там учат медленно. Поэтому я нашел себе репетитора, и попросил моего работодателя оплатить это обучение, поскольку именно он был заинтересован в том, чтобы его работник мог свободно говорит с посетителями.

Автор: inspired.com.ua В Украине можно изучить дело сомелье, у нас открыли несколько школ, обучающих этому. В основном они при больших винных компаниях

Хотя в разговоре с клиентами я не раз переходил на английский и не имел никаких проблем. Порой даже какой-то гость-миллионер подсказал мне определенное слово на немецком. В Германии я вообще не встречал напыщенных богачей, там состоятельные люди достаточно просты и не разбрасываются деньгами, зная их ценность.

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В Украине можно изучить дело сомелье, у нас открыли несколько школ, обучающих этому. В основном они при больших винных компаниях, типа Good Wine или Wine Time. Я советую просто пробовать вина и консультироваться с профессионалами. Если вы пришли в винный магазин, где выбор хотя бы 1000 позиций, доверьтесь сомелье, он знает там каждую бутылку, и будьте уверены — попробовал почти все. Если вы в ресторане, попробуйте заказать не свое любимое вино, а то вино, которое посоветуют к вашим блюдам. Сомелье же не просто произвольно составляет винную карту, он вкладывает туда свою душу и сердце.

Автор: inspired.com.ua Сначала отправился на учебу в Польшу, а позже академии - на практику в Италию. Этот опыт позволил получить приглашение поработать в Германии на острове Зюльт

Опыт этой работы дал мне ощущение, что благодаря своим навыкам, я не привязан к одной стране. Я планирую и дальше путешествовать, возможно во Францию ​​или Испанию. С моими знаниями я могу перебраться в любой город и найти работу, потому что вино — это универсальный язык. Переезжая из страны в страну, я выучил польский, итальянский, английский, немецкий, частично испанский и французский. И везде получал новые знания, новые навыки, и добавлял их в свое понимание что такое качественное вино, хороший коктейль, вкусная кухня и хороший сервис.

Американцы проще относятся к вещам. Если в арендованной квартире сломалась стиральная машина или микроволновая печь, владельцы просто покупают новые. К квартирантов не будет никаких претензий. В коридорах многоквартирных домов можно увидеть коробки с различными посылками, что оставляют курьеры. И никто не заберет чужую вещь.