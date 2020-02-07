Первую коллекцию одежды продавала в Киеве – украинка начала бизнес в Турции

Фото: Фото предоставлено Диной Демир

Украинку из города Нетешин Дину Демир называют самой поющей мамой Турции. Женщина вышла замуж и пять лет живет в Стамбуле, ведет свой блог и поет раз в неделю в сторіз. Кроме того, выступает на различных мероприятиях.

"Раньше была профессиональной певицей, гастролировала, снималась в телевизионных шоу, имею свой диск и кліпіп. Сейчас все свое свободное время уделяю семье", - рассказывает Gazeta.ua Дина Демир.

По словам женщины, Турция невероятно дружественная и гостеприимная страна. За все годы жизни здесь, ее ни разу никто не обидел. Здесь всегда готовы прийти на помощь и не только семья, друзья или соседи, а и посторонние люди.

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В прошлом году женщина создала собственную коллекцию одежды, но продавала его в Украине. В этом году планирует организовать показ мод и продавать одежду в Турции.

Автор: Фото предоставлено Диной Демир Дина Демир переехала в Стамбул. С мужем воспитывают двоих детей. Женщина также ведет блог и создала коллекцию одежды

"Турки очень с трепетом относятся к своим торговым маркам. Если встанет вопрос: купить свой товар или какую-то брендовую вещь иностранную, то купят свое. Нам в этом еще надо поучиться у них. Поэтому мы с сестрой создали свою коллекцию, которую продавали в Украине. Это базовые вещи пастельных оттенков. Самыми популярными были свитера - гольфы. Сестра разбирается в моделировании, а я искала ткань и фабрики, которые отошьют эту коллекцию", - говорит Дина.

Автор: Фото предоставлено Диной Демир Дина Демир переехала в Стамбул. С мужем воспитывают двоих детей. Женщина также ведет блог и создала коллекцию одежды

Говорит, вложения в бизнес небольшие. Главное иметь желание и мотивацию.

"Турецкая мода несколько отличается. Но, как и украинки, турчанки стремятся покупать практичную одежду, которая будет модной несколько сезонов. Главное, что здесь обходится дешевле ткань и сам пошив. И ткани очень качественные. Пока магазин существует онлайн, или буду переходить в обычный пока трудно сказать", - объясняет украинка.

Украинка зарабатывает и тем, что ведет собственный блог. Сейчас у нее 19 тысяч подписчиков, рекламирует различные товары, преимущественно из Украины.

Повседневная атмосфера Турции и Египте кардинально отличается от гостиничного "ол инклюзива". Турки каждый сантиметр своей страны пытаются сделать памятником. И наши соотечественники помогают им в этом – прокладывают новые туристические маршруты, пишут книги по гастрономии и ведут блоги о путешествиях.