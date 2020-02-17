Оплачивать кредит на квартиру дешевле, чем арендовать — украинка об опыте покупки жилья в Праге

Фото: Фото предоставлено Марией Турок

Мария Турок из села Стебливка Закарпатской области вместе с мужем переехала в Прагу. Ее муж имеет организацию, которая делает ремонты.

"Когда заканчивала Львовский университет имени Франко по специальности международных отношений, то встал вопрос, где наша семья останется. Выбирали между Украиной и чехией. На то время муж уже несколько лет был на заработках за границей. Решили, что начинать с нуля буду я. Поэтому мой переезд был банальным: я переехала к мужу в Прагу" рассказывает Мария.

Чтобы достойно жить в Чехии, оба супруга должны работать. Первый год у Марии был адаптационным. Она учила чешскую язык и занималась подтверждением своих дипломов.

"Свой диплом нострификировала, но оказалась немалая академразница. У нас на магистра учатся 1,5 года, а в Чехии — два. Также получила еще одно образование — бухалтера на специальных курсах", - вспоминает Мария.

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Семья открыла собственный магазин, в котором продавала украинские товары: конфеты, колбасы, алкоголь и сувениры. Самыми популярными были конфеты "Ромашка", "Красный мак" и водка. Со временем магазин продали, потому что оказался нерентабельным. Конкуренцию составляли так называемые русские магазины, которые имели подобный набор товара.

"Со временем перешла в компанию мужа и работаю у него бухгалтером. Недавно купили квартиру в пригороде Праги. Жилье здесь очень дорогое. В среднем квартира в центре обойдется в 300 тысяч евро. Чтобы взять кредит нужно собрать 20% от этой суммы. Иностранцам довольно просто получить кредит, имея деньги. В пригороде жилье немного дешевле, поэтому мы выбрали этот вариант. Ипотека дешевая, фактически 2% годовых. Платить ипотеку вдвое выгоднее, чем арендовать жилье. Но чтобы ее получить, работать должны оба".

По итогам 2019 года, больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши - $3,8 млрд. На втором месте Чехия - $1,1 млрд. Из России заробитчане переслали $1 млрд, из США - $0,98 млрд, Великобритании - $0,6 млрд.