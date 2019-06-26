 
Ексклюзивы
1/5
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1161
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
1 Просмотров: 1278
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
1 Просмотров: 3178
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1962
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 675
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1530
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 24669
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3798
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6993
Фото
Все фото
8
6
5
5
7
Не пытайтесь стать парижанином, здесь не примут вас за своих, - украинка рассказала о жизни в самом романтичном городе мира
Не пытайтесь стать парижанином, здесь не примут вас за своих, - украинка рассказала о жизни в самом романтичном городе мира
Местный менталитет – это Украина 1990-х - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
Местный менталитет – это Украина 1990-х - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
В туристических брошюрах страну называют &quot;неожиданность&quot;, - украинка рассказала о жизни в Люксембурге
В туристических брошюрах страну называют "неожиданность", - украинка рассказала о жизни в Люксембурге
Одесситка рассказала, почему не смогла жить в Израиле
Одесситка рассказала, почему не смогла жить в Израиле
Кондиционеры есть везде - украинка рассказала о комфортной жизни в Австрии
Кондиционеры есть везде - украинка рассказала о комфортной жизни в Австрии
Видео
Все видео
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Сотни украинцев заплясали на улицах Бразилии
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 360
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1530
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1458
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2070
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11142
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
29 июня 2019
Просмотров: 1215
Дівчата з Чорнобиля
– Ну хіба ж не дури, глянь, – приятель Вітька тицяє мені під носа побитий смартфон LG. Там у павутинні екранних тріщин фото ...
понедельник, 01 июля 2019 00:15

Не пытайтесь стать парижанином, здесь не примут вас за своих, - украинка рассказала о жизни в самом романтичном городе мира
8

  Комментировать

Париж — это то место, где зарождались художественные течения, мода, кино.
Фото: tripmydream.com
В понедельник у французов день вина, потому что это тяжелый день
Парижане такие снобы, что никогда не будут считать тебя своим.
Людям, связанным с модой, Юля всегда советует прогуляться по району Марэ.
В Париже каждый сезон открывается большое количество новых ресторанов и кафе с разнообразной кухней.

Французы любят поесть. И поесть вкусно. В Париже каждый сезон открывается большое количество новых ресторанов и кафе с разнообразной кухней. Понедельник считается тяжелым днем, у них — это день вина. Четверг — тоже день развлечений. Но за всем этим весельем и раскованностью скрыто много подводных камней. Парижане такие снобы, что никогда не будут считать тебя своим.

Так считает фотограф и журналист Юлия Романовская. Она живет в Париже и "держит руку на пульсе" всего самого интересного во французской столице, пишут на ресурсе tripmydream.com. Она рассказала о самых необычных маршрутах Парижа, поделилась впечатлениями о жизни в столице и людях, которые там живут. И еще о многом-многом другом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кондиционеры есть везде - украинка рассказала о комфортной жизни в Австрии

"Одно из моих правил — не привязываться к определенному месту, ведь мир такой большой, что ты можешь быть счастлив в любой точке планеты. Париж — не исключение. Просто сейчас это тот город, где мне комфортно работать, творить, развиваться, - пишет Юлия, - Для кого-то Париж — мечта, а для кого-то — повседневность. Кто-то его любит и очарован каждым сквериком и улочкой, а кто-то постоянно придирается к грязному метро и высоким ценам. Да, Париж дешевым не назовешь, но тратить деньги разумно здесь тоже можно научиться".

Автор: tripmydream.com
  В понедельник у французов день вина, потому что это тяжелый день
В понедельник у французов день вина, потому что это тяжелый день

Для меня же Париж в первую очередь — это особенная атмосфера. Он как-то постепенно тебя завораживает. С каждым днем любовь к этому удивительному городу только крепнет. Даже в самые непростые моменты, просыпаясь в своей 10-метровой квартирке, ловила себя на мысли, что это очень романтичный и крутой период в моей жизни. Париж прекрасен, поэтому люблю повторять слова героини фильма "Ангел А": "Дыши! Это самый красивый город в мире!". Просто "дышите" Парижем и наслаждайтесь его атмосферой!

Первое впечатление о Париже

Первый раз я приехала в Париж по работе, на Неделю моды. Из-за рабочей суеты я, кажется, и Эйфелевой башни не видела… Зато увидела столько красивых людей, что мой объектив только и успевал ловить потрясающие картинки!

А в самый последний день парижские друзья повели меня в район Пигаль, и это был один из самых ярких вечеров в моей жизни! Наши танцы в клубе Carmen под французский фанк мы будем вспоминать и в старости.

Автор: tripmydream.com
  Парижане такие снобы, что никогда не будут считать тебя своим.
Парижане такие снобы, что никогда не будут считать тебя своим.

Позже я стала часто ездить в Париж за вдохновением для своих фотопроектов. И каждый раз задерживалась там все дольше и дольше, заводила новые знакомства и открывала для себя Париж глазами инсайдеров. Влюбившись в город окончательно, решила поделиться этим с другими и показать Париж моими глазами, так сказать, с моего ракурса.

Парижский лайфстайл

Надо отдать должное парижанам: они умеют наслаждаться жизнью. Например, у нас понедельник считается тяжелым днем, у них — это день вина. Неудивительно, что все винные рестораны в этот вечер забиты битком. Вероятно, так они борются с повседневной рутиной.

Четверг — тоже день развлечений. Особой популярностью, так сказать, "среди своих" пользуется заведение на реке возле моста Александра III — Rosa Bonheur sur Seine. Тут в четверг не протолкнуться! Зачем ждать пятницу, чтобы "затусить", если можно начать уже в четверг.

Автор: tripmydream.com
  Людям, связанным с модой, Юля всегда советует прогуляться по району Марэ.
Людям, связанным с модой, Юля всегда советует прогуляться по району Марэ.

Но за всем этим весельем и раскованностью скрыто много подводных камней. Парижане такие снобы, что никогда не будут считать тебя своим. Конечно, можно почувствовать себя парижанкой, стоя утром в очереди за багетом, но это всего лишь формальность. Ментально мы очень разные.

Поэтому не старайтесь стать парижанином, а просто любите этот уникальный город, людей, уважайте их традиции. Только тогда у вас появится шанс обрести в нем прекрасных друзей, которые помогут не чувствовать себя чужим! Знаю это на собственном опыте.

Местная кухня и гастрономические обычаи

Французы любят поесть. И поесть вкусно. В Париже каждый сезон открывается большое количество новых ресторанов и кафе с разнообразной кухней. В этой сфере сейчас наблюдается несколько тенденций. Например, ресторан Nest Paris — это фьюжн с азиатскими ингредиентами. Популярна био- и вегетарианская еда. Очень многие делают покупки в супермаркетах Biocoop.

Автор: tripmydream.com
  В Париже каждый сезон открывается большое количество новых ресторанов и кафе с разнообразной кухней.
В Париже каждый сезон открывается большое количество новых ресторанов и кафе с разнообразной кухней.

Не могу обойти стороной мексиканскую кухню. Тако, кесадилья и моле сейчас в тренде. Скажите, что у вас столик в Luz Verde — и французы сразу одобрительно кивнут в вашу сторону.

Еще в Париже много внимания уделяют не только еде, но и концепции заведения. Например, ресторан Pierre Sang. Его открыл победитель французской версии телешоу Top Chef. Концепция ресторана очень забавная: тут нет меню и каждое блюдо — фантазия повара. Кондитерская Sebastien Gaudard — находка для истинных гурманов. Пирожные от €5, но очень вкусные и стоят того, чтобы полакомиться с кофе воскресным утром.

В Черногории легко устраивать личную жизнь. Там много одиноких мужчин, и все они любят славянских девушек. Но ради работы в Черногорию ехать не стоит - это бедная европейская страна, здесь высокий уровень безработицы.

tripmydream.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не пытайтесь стать парижанином, здесь не примут вас за своих, - украинка рассказала о жизни в самом романтичном городе мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
34
 Просмотров: 78769
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
15
 Просмотров: 31680
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ
Руководитель офиса президента развлекался на концерте российского артиста - СМИ 1 Просмотров: 19855
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
8
 Просмотров: 15355
Поехала на пляж и не вернулась: 33-летнюю женщину почти месяц ждет дома сын
Поехала на пляж и не вернулась: 33-летнюю женщину почти месяц ждет дома сын
3
 Просмотров: 10216
Диаспора
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
 Просмотров: 1161
Местный менталитет – это Украина 1990-х - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
Местный менталитет – это Украина 1990-х - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
6
 Просмотров: 1080
В туристических брошюрах страну называют "неожиданность", - украинка рассказала о жизни в Люксембурге
В туристических брошюрах страну называют "неожиданность", - украинка рассказала о жизни в Люксембурге
5
 Просмотров: 2736
Одесситка рассказала, почему не смогла жить в Израиле
Одесситка рассказала, почему не смогла жить в Израиле
5
 Просмотров: 3276
"Поляки на ломаном русском пытались учить нас"
"Поляки на ломаном русском пытались учить нас" Просмотров: 2034
Больше всего комментируют
10
"Трамп не советовался с Киевом перед встречей с Путиным"
9
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
6
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ
3
"Крым на повестке дня. Но не на первом месте" - экс-посол США в Украине
2
В Украине до сих пор не запретили Компартию
Голосов: 3474
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua