Не пытайтесь стать парижанином, здесь не примут вас за своих, - украинка рассказала о жизни в самом романтичном городе мира

Фото: tripmydream.com

Французы любят поесть. И поесть вкусно. В Париже каждый сезон открывается большое количество новых ресторанов и кафе с разнообразной кухней. Понедельник считается тяжелым днем, у них — это день вина. Четверг — тоже день развлечений. Но за всем этим весельем и раскованностью скрыто много подводных камней. Парижане такие снобы, что никогда не будут считать тебя своим.

Так считает фотограф и журналист Юлия Романовская. Она живет в Париже и "держит руку на пульсе" всего самого интересного во французской столице, пишут на ресурсе tripmydream.com. Она рассказала о самых необычных маршрутах Парижа, поделилась впечатлениями о жизни в столице и людях, которые там живут. И еще о многом-многом другом.

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"Одно из моих правил — не привязываться к определенному месту, ведь мир такой большой, что ты можешь быть счастлив в любой точке планеты. Париж — не исключение. Просто сейчас это тот город, где мне комфортно работать, творить, развиваться, - пишет Юлия, - Для кого-то Париж — мечта, а для кого-то — повседневность. Кто-то его любит и очарован каждым сквериком и улочкой, а кто-то постоянно придирается к грязному метро и высоким ценам. Да, Париж дешевым не назовешь, но тратить деньги разумно здесь тоже можно научиться".

Автор: tripmydream.com В понедельник у французов день вина, потому что это тяжелый день

Для меня же Париж в первую очередь — это особенная атмосфера. Он как-то постепенно тебя завораживает. С каждым днем любовь к этому удивительному городу только крепнет. Даже в самые непростые моменты, просыпаясь в своей 10-метровой квартирке, ловила себя на мысли, что это очень романтичный и крутой период в моей жизни. Париж прекрасен, поэтому люблю повторять слова героини фильма "Ангел А": "Дыши! Это самый красивый город в мире!". Просто "дышите" Парижем и наслаждайтесь его атмосферой!

Первое впечатление о Париже

Первый раз я приехала в Париж по работе, на Неделю моды. Из-за рабочей суеты я, кажется, и Эйфелевой башни не видела… Зато увидела столько красивых людей, что мой объектив только и успевал ловить потрясающие картинки!

А в самый последний день парижские друзья повели меня в район Пигаль, и это был один из самых ярких вечеров в моей жизни! Наши танцы в клубе Carmen под французский фанк мы будем вспоминать и в старости.

Автор: tripmydream.com Парижане такие снобы, что никогда не будут считать тебя своим.

Позже я стала часто ездить в Париж за вдохновением для своих фотопроектов. И каждый раз задерживалась там все дольше и дольше, заводила новые знакомства и открывала для себя Париж глазами инсайдеров. Влюбившись в город окончательно, решила поделиться этим с другими и показать Париж моими глазами, так сказать, с моего ракурса.

Парижский лайфстайл

Надо отдать должное парижанам: они умеют наслаждаться жизнью. Например, у нас понедельник считается тяжелым днем, у них — это день вина. Неудивительно, что все винные рестораны в этот вечер забиты битком. Вероятно, так они борются с повседневной рутиной.

Четверг — тоже день развлечений. Особой популярностью, так сказать, "среди своих" пользуется заведение на реке возле моста Александра III — Rosa Bonheur sur Seine. Тут в четверг не протолкнуться! Зачем ждать пятницу, чтобы "затусить", если можно начать уже в четверг.

Автор: tripmydream.com Людям, связанным с модой, Юля всегда советует прогуляться по району Марэ.

Но за всем этим весельем и раскованностью скрыто много подводных камней. Парижане такие снобы, что никогда не будут считать тебя своим. Конечно, можно почувствовать себя парижанкой, стоя утром в очереди за багетом, но это всего лишь формальность. Ментально мы очень разные.

Поэтому не старайтесь стать парижанином, а просто любите этот уникальный город, людей, уважайте их традиции. Только тогда у вас появится шанс обрести в нем прекрасных друзей, которые помогут не чувствовать себя чужим! Знаю это на собственном опыте.

Местная кухня и гастрономические обычаи

Французы любят поесть. И поесть вкусно. В Париже каждый сезон открывается большое количество новых ресторанов и кафе с разнообразной кухней. В этой сфере сейчас наблюдается несколько тенденций. Например, ресторан Nest Paris — это фьюжн с азиатскими ингредиентами. Популярна био- и вегетарианская еда. Очень многие делают покупки в супермаркетах Biocoop.

Автор: tripmydream.com В Париже каждый сезон открывается большое количество новых ресторанов и кафе с разнообразной кухней.

Не могу обойти стороной мексиканскую кухню. Тако, кесадилья и моле сейчас в тренде. Скажите, что у вас столик в Luz Verde — и французы сразу одобрительно кивнут в вашу сторону.

Еще в Париже много внимания уделяют не только еде, но и концепции заведения. Например, ресторан Pierre Sang. Его открыл победитель французской версии телешоу Top Chef. Концепция ресторана очень забавная: тут нет меню и каждое блюдо — фантазия повара. Кондитерская Sebastien Gaudard — находка для истинных гурманов. Пирожные от €5, но очень вкусные и стоят того, чтобы полакомиться с кофе воскресным утром.

В Черногории легко устраивать личную жизнь. Там много одиноких мужчин, и все они любят славянских девушек. Но ради работы в Черногорию ехать не стоит - это бедная европейская страна, здесь высокий уровень безработицы.