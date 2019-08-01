Не доехали до России: осудили виновника смертельной аварии, который вез заробитчан

фото предоставлено НП Винницкой области

В Винницком городском суде вынесли приговор обвиняемому 28-летнему молдаванину в смертельной аварии, которая произошла в феврале. Тогда погибло трое его пассажиров.

Перед судом предстал мужчина, который за три недели до этой ужасной ДТП получил штраф за перевозку грузовым авто пассажиров в большем количестве, чем это предусмотрено автомобилем. Водительского удостоверения категории, позволяющей осуществлять пассажирские перевозки, мужчина не имел.

Мужчину обвинили в том, что он не имел водительского удостоверения нужной категории, превысил разрешенную скорость, нарушил правила перевозки пассажиров.

Обвиняемый вину полностью признал. Рассказал, что фуру не заметил. На суде он просил его строго не наказывать, имея маленького ребенка и четверо братьев, которые нуждаются в его помощи. И всем пострадавшим возместил убытки.

Мужчина, который был потерпевшим по делу, рассказал, что ехал рядом с водителем на пассажирском месте. Попросил водителя остановиться, чтобы можно было выйти покурить, а тот ответил, что за несколько минут будет заправка. Сразу после этого микроавтобус врезался в грузовик.

На суде этот человек просил назначить водителю наказание, которое не было бы связано с лишением свободы. Все остальные люди, которых признали потерпевшими по делу, просили суд не сажать обвиняемого в тюрьму. Говорили, что после ДТП семья водителя помогали и помогают деньгами. Смягчающими обстоятельства признали раскаяние водителя, возмещение убытков, а также то, что он маленького ребенка. Отягчающих обстоятельств на суде не нашли.

Через смягчающие обстоятельства судья Анна Гайду решила применить статью 69 Уголовного кодекса. Она позволяет назначить наказание меньше, чем предусмотрено статьей обвинения. Итак, минимальное наказание по статье обвинение было 5 лет заключения. Водителю микроавтобуса дали четыре года лишения свободы, а еще на три года забрали водительское удостоверение. Приговор можно обжаловать в течение 30 дней после объявления. Когда истечет срок обжалования, приговор вступит в законную силу.

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8 февраля на выезде Виннице в припаркованный грузовик DAF с зерновыми отходами влетел грузовой "Фольксваген". В нем ехало 12 человек. Все граждане Молдовы. Трое погибли. Они ехали в Россию, в Москву. Весь удар пришелся на пассажирские сиденья, большинство из которых были установлены дополнительно. С грузовика сразу посыпались зерновые отходы. Спасателям пришлось вырезать тела погибших и пострадавших с разбитой машины.