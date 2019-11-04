"На счету надо иметь $10 тысяч"- украинка рассказала, как переехать в Канаду

Фото: Евгения Кокорева

Киевлянка Евгения Кокорева рассказала Gazeta.ua, как переехала жить в город Тороно в Канаде и устроиться там на работу.

Документы на туристическую визу подаются в электронном виде в консульство Канады. Задача офицеров все реально проверить и найти зацепку, по которой вас можно не пустить в страну. Главное доказать, что ты вернешься назад. Соответственно наличие работы, недвижимости, семьи в Украине и валютного счета, на котором не меньше 10 тысяч долларов, станут только плюсом.

"К переезду готовились. На старт имели 25 тысяч долларов. Но деньги очень быстро разошлись. Сначала путешествовали по стране, потому что почти ничего не знали о ней. Потом, когда остановились в Торонто, оказалось, что здесь довольно дорого снять жилье. Два года назад однокомнатная квартира стоила 720 долларов. За 4-5 месяцев должны были оттуда съехать и квартиру сняли за 990 долларов", - рассказывает Евгения.

Автор: Евгения Кокорева Чтобы насладится комфортным и колоритным городом семья ездит в Монреаль

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Минимальная зарплата 2000 долларов, но денег хватает на все. Здесь очень развита кредитная система. Процент по кредиту зависит от твоего заработка.

"У меня был хороший уровень английского и сдан тест "Айлз". С работодателем познакомилась за две недели пребывания в стране в очереди за кофе. Он увидел, что в руках держу украинский паспорт и заговорил со мной. Оказалось, что у него родители украинцы. Имеет компанию по трудоустройству и постоянно в поиске специалистов, которые общаются на нескольких языках", - вспоминает.

Автор: Евгения Кокорева

Мужу было сложнее найти работу. Он электромеханик.

"Слала его резюме в различные компании, но нам никто не звонил и это удивляло. Оказалось есть определенная особенность, что вакансии на сайт выкладывают не для того, что им действительно нужен человек, а для того, что есть такая процедура. Чтобы принять мигранта, надо чтобы вакансия месяц провисела на сайте поиска работы", - добавляет Евгения.

Чтобы потом получить вид на жительство, следует подать документы в эмиграционную систему. Учитывают знание языка, образование, работу, наличие семьи и возраст до 33 лет дает больший шанс остаться в стране. Когда набирается хотя бы минимальное количество баллов, то система автоматически выбирает тех, кто получит вид на жительство.

Посол Канады в Украине Роман Ващук рассказал об изучении украинского языка. Его родители выехали из Украины 1944-го.