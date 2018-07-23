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четверг, 26 июля 2018 00:16

На питание уходит 20 тыс. грн - украинка о ценах в Австралии

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На питание уходит 20 тыс. грн - украинка о ценах в Австралии
Пачка сигарет в Австралии стоит от 28 до 30 долларов Фото:ternograd.te.ua

В Австралии в каждом супермаркете можно найти котлеты по-киевски. А алкоголь купить, не выходя из машины.

Об этом говорит украинка Алина, которая 6 лет живет в австралийском городе Перт. В страну уехала на стажировку. Устроилась на работу и получила вид на жительство, говорится в сюжете ictv.

"За электроэнергию мы платим примерно 120 долларов, за 75 долларов, за воду – примерно 30 долларов, за телефон – примерно 40 долларов в месяц. Вот, казалось бы, зарплаты здесь неплохие, но если все подытожить, то жизнь в Австралии получается очень дорогим", – рассказывает Алина.

На продукты девушка тратит почти 20 тыс. грн. в месяц. По ее словам дороже всего обходятся фрукты и ягоды. Качество продуктов в Австралии определяется специальным рейтингом, который обозначают количеством звездочек.

"Клубника стоит почти 3 доллара за 250 граммов, черешня - 7 долларов, бананы - 3 доллара за килограмм. Говядину в местных супермаркетах можно найти за 29 долларов за килограмм, курицу – по 3, 5 долларов за килограмм. Самым полезным и, соответственно, самым дорогим считается мясо кенгуру. Для австралийцев это все равно, что для украинцев сало. Также в Австралии очень популярны, на удивление, котлеты по-киевски. Их можно найти в любом супермаркете".

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Местные супермаркеты имеют удобную систему оплаты товаров. Все продукты сканируют сами покупатели возле специальных терминалов и у них же оплачивают товары. Еще удобнее покупать алкоголь. Магазины с разными напитками на каждом шагу. Некоторые из них работают так, чтобы купить можно было из машины.

"Австралийцы – любители выпить. Но людям, зависимым от сигарет, в Австралию лучше не ехать, потому что пачка сигарет стоит от 28 до 30 долларов".

Украинка Анастасия Швец семь лет работает дайвером в Египте. Ежемесячно имеет 1700 долларов зарплаты, дополнительно работодатель оплачивает проживание и обед.

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