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четверг, 11 июля 2019 00:16

"Милостыню нищим даем через мобильное приложение", - украинка о жизни в Китае

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Александра Подольская из Запорожья три года назад уехала на заработки в Китай. Украинка рассказала, почему китайцы пялятся на иностранцев и как бедным сбрасывают через мобильное приложение.

В Китае настолько серьезно взялись за искоренение наличных, почти везде есть банковские терминалы. Почти у каждого китайца есть мобильное приложение, в котором можно завести Интернет-кошелек. Через него можно провести любые платежные операции. Даже местные нищие не в шляпу милостыню собирают, а на собственный Интернет-кошелек, - сообщает ІСTV.

"Подходит к нам мужчина и просит, жестом дает нам понять, что дайте пару юаней, чтобы поесть. Мы говорим, что у нас нет наличных, а он просит отсканировать код и скинуть на Интернет-кошелек", – рассказывает Александра.

Автор: Depositphotos
  В китае нищим сбрасывают милостыню через мобильное приложение
В китае нищим сбрасывают милостыню через мобильное приложение

Китайцы пялятся не только на известных людей, а и на любого иностранца. На улице можно создать вокруг себя толпу. Был случай, когда снимала видео - вокруг меня собралось человек 10, которые просто окружили меня и слушали, что я говорю, при том, что они этого не понимают.

"Китайцы - особый народ. Они слишком трудолюбивы, почти не отдыхают и другим не дают.Где бы ты не был, везде много лишнего звука. Если ты живешь в квартире, вокруг тебя обязательно есть какое-то строительство. Они либо достраивают, либо перестраивают что – то", - говорит девушка.

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В Китае давать чаевые — значит обидеть. В приличном заведении вам вернут сдачу, а если вы откажетесь ее брать, будут сильно настаивать.

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