Местный менталитет – это Украина 90-х, - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме

Фото: tripmydream.com

Во Вьетнаме сейчас очень бурный рост всего: туризма, экономики, производства, закупок. Почти как в Украине в 2005 году, когда все думали, что вот-вот будет вторая Польша. А про Вьетнам говорят, что это второй Китай. При этом прямо сейчас происходит трансформация коммунизма в капитализм. Смешиваются ценности, приходят первые деньги, с которыми вьетнамцы еще не до конца знают, что делать. Они уже видят по телевизору западный стиль жизни, но еще не понимают, что это такое. Это отражается на бизнесе, на повседневной жизни, на демографических и социальных процессах.

Об этом рассказывает украинский бизнесмен Андрей Олейник. Он пару лет назад принял решение развивать бизнес во Вьетнаме и на год переехал в Сайгон, пишут на ресурсе tripmydream.com. Он рассказал о местной жизни и менталитете, в чем уникальность вьетнамского народа, и почему не стоит откладывать поездку во Вьетнам, если вы давно хотели его увидеть.

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Наша компания Homsters занимается разработкой онлайн-сервисов, которые помогают сравнивать, оценивать и покупать квартиры в новостройках. Вьетнам является одной из самых быстрорастущих экономик мира. При населении в 100 млн. человек этот рост создает огромный спрос на жилье. Люди первый раз в жизни сталкиваются с вопросом недвижимости, и им нужны прозрачные и честные сервисы, которые бы помогли разобраться в этом процессе. Потому мы решили, что нам пора там запуститься. После пары визитов на разведку, я понял, что пора мне поехать во Вьетнам и основать там нашу базу.

Автор: tripmydream.com Делать бизнес во Вьетнаме нелегко. Здесь инициатива наказуема, думать должен шеф

Переехать во Вьетнам очень легко. По интернету заказывается приглашение, на основе которого выдают визу по приезду. 40-50 долларов и виза ваша. Нужна еще фотография, но если забудете, то местные сделают вам ее в аэропорту по прилету. В общем, весь процесс этот – чистая формальность, просто для сбора денег. При этом, нет ограничений по времени пребывания в стране.

О вьетнамском менталитете

Местный менталитет – это Украина 90-х. Молодой капитализм, в котором все стараются найти свое место. Все с открытыми глазами и руками ждут, что же им принесет западный мир. Все знают, что вот-вот сейчас приедут и будут рассказывать, как жить. И они готовы, хотят! Вьетнамцы очень хотят учится, узнавать новое. Но при этом очень защищают свое!

Во Вьетнаме вас очень мило встретят. Все покажут, расскажут, послушают, попросят научить – но вы всегда там будете чужим. И это правильно. Это своего рода патриотизм: берем, учимся, применяем к себе, но своего не отдаем. Очень интересно, к примеру, наблюдать, что вьетнамцы часто уезжают работать и учиться за рубеж, но все хотят вернуться. Они уезжают на время, чтобы стать умнее и привезти это все назад. Думаю, многим народам стоило бы такому поучиться.

Автор: tripmydream.com У каждого вьетнамца есть мечта сделать свой бизнес, и обычно он есть

Жизнь во Вьетнаме: быт, обычаи, отдых, развлечения

Жить во Вьетнаме вполне комфортно. Особенно на юге, например, в Сайгоне – это интересный современный город, где старая культура сталкивается с новой. Стеклянные небоскребы вперемешку со старинными вьетнамскими домами, где живет три поколения и бабушка убивает курицу прямо на улице. Запахи, звуки, крики – все это сливается в неповторимую смесь. И еще эти мопеды. Миллионы мопедов. Везде. Перейти через улицу – это отдельное упражнение, которое требует терпения и практики.

Привыкнуть к вьетнамской жизни можно быстро, разобраться в городах не тяжело. Такси комфортные, но с английским сложно. Многие вроде на нем говорят, но вам придется очень внимательно слушать, потому что говорят они английскими словами, но на вьетнамском. Акцент просто космический. Но это и весело.

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Вьетнамская кухня вкусная и свежая. Очень много морепродуктов, риса, овощей. И есть то, чего нет в многих странах Азии – вкусный хлеб. Французы оставили у них культуру выпечки. Ресторанов очень много и они дешевые. Если кто-то соскучился, то здесь есть много итальянских, французских ресторанов и т.д.

Автор: tripmydream.com Культуры, как таковой, нет. Музеев, оперы, театров, картинных галереей и т.д. не ждите – коммунизм все выбил. Есть труд, мир, май…

В общем, еда во Вьетнаме – не проблема. Единственное – это нехватка молочной продукции. Например, я долго не мог разобраться с молоком. Вьетнамцы его не пьют, и сейчас молочные концерны вкладывают миллионы, чтобы их к нему приучить. Но чтобы процесс шел проще, молоко делают… сладким. И обычное несладкое молоко найти действительно сложно.

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Развлечений во Вьетнаме много. Во первых, по стране путешествовать дешево. Есть выгодные внутренние авиалинии, но примите как факт, что вовремя они никогда не улетают. Страна большая и очень красивая. Инфраструктура то есть, то нет. Или вообще нет, или 5-звездочные Banyan Tree.

Культуры, как таковой, нет. Музеев, оперы, театров, картинных галереей и т.д. не ждите – коммунизм все выбил. Есть труд, мир, май…

Автор: tripmydream.com Язык выучить практически нереально, в отличии от многих азиатских

Что касается ночной жизни, то здесь в этом плане насыщенно и весело. Есть много крутых клубов, баров, заведений на крышах.

Но наблюдать за этим всем очень смешно. Складывается впечатление, что молодые вьетнамцы уже видели в кино, что висеть в клубе – это весело. Нооо... им еще никто не объяснил, почему это весело. Потому они идут в клубы, но как себя вести, еще не знают, видно, что им не до конца комфортно. Потому, в основном, в клубах вьетнамцы пьют и фоткаются.

Особенности национального бизнеса

Делать бизнес во Вьетнаме нелегко. С одной стороны, рынок очень большой, быстрорастущий и схватывает все. Но работать с локальными кадрами очень непросто. Коммунизм сделал свое: инициатива наказуема, вот есть шеф, он думает, а мы делаем. Если шеф не знает что делать, шеф плохой. Исходя из этого, наши методы управления, вовлечения и лидерства не подходят, нужно менять подход.

Спасают ситуацию вьетнамцы, которые учились в Америке. Таких много. Они возвращаются и работают своего рода переводчиками между западным миром и локальным колоритом.

Автор: tripmydream.com Вам никогда не скажут «нет», ваша задача, понять когда «да» означает «нет»

Еще одна вещь, про которую нельзя забывать: вам никогда не скажут "нет". С вами везде будут соглашаться. Всем будет нравиться то, что вы предлагаете. Но это никак не означает, что у вас это купят. Просто вьетнамцам неудобно говорить "нет". Потому месяцами вам будут говорить "да". В их понимании это не ложь и не развод. Просто это ваша задача, понять когда "да" означает "нет". У каждого экспата найдется как минимум 10 рассказов на эту тему.

И есть пара моментов, к которым нужно быть готовым. Например, у вьетнамцев есть сиеста. Не удивляйтесь, если в обеденное время вы зайдете в офис и вам придется переступать через коллег, лежащих на полу. Они просто решили поспать, это святое. Кто-то даже может прийти со своей подушкой и покрывалом, и лечь на столе в конференц-зале.

Также не удивляйтесь, если вас попросят вызвать гуру по феншую, чтобы он очистил ваш офис от демонов и плохой кармы. Если у себя в офисе увидите голову свиньи и сотрудников, которые вокруг нее читают молитвы, знайте, это просто вьетнамский народный праздник… Улыбнитесь, спросите, что это такое, и как вы можете в этом поучаствовать.

Автор: tripmydream.com Вьетнамцы идут в клубы, но как себя вести, еще не знают, видно, что им не до конца комфортно

Плюс заключается в том, что вьетнамцы – нереально предпринимательская нация. У каждого есть мечта сделать свои бизнес, и обычно он есть. Может маленький, может простой, но есть. Кто-то продает семечки, кто-то косметику, кто-то еду на улице после работы. Но свой бизнес – это у них святое. Потому, если вам удастся показать, что ваш бизнес – это их бизнес, вы получите бесценные кадры.

Вьетнамские сложности

Я не могу сказать, что там что-то особенно сложно – все достаточно комфортно. Минус, конечно, это язык, который выучить практически нереально, в отличии от многих азиатских, и этот коммунистический менталитет.

Как бы ни было весело, красиво и приятно, все равно вы будете чувствовать, что что бы вы не сделали, это их земля, их страна, а вы там, в лучшем случае, гость. Пока даете, все хорошо – но если нет... И это чувствуется. Но в этом и их сила, и потому я уверен, что вьетнамцы станут великим сильным народом.

В Черногории легко устраивать личную жизнь. Там много одиноких мужчин, и все они любят славянских девушек. Но ради работы в Черногорию ехать не стоит - это бедная европейская страна, здесь высокий уровень безработицы