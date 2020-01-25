Магазины сгущенного молока и сладкий кофе-украинка показала необычные предпочтения бразильцев

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Украинка Оксана Матчеко год живет в Бразилии. Женщина говорит, что к некоторым кулинарным предпочтениям бразильцев до сих пор не может привыкнуть. В кофе здесь добавляют сахар уже в упаковку, но напиток можно попробовать бесплатно в любом заведении.

"Первое, что меня поразило, еще в аэропорту – это огромные магазины сгущенного молока. Там продают сгущенку с разными вкусами. Ее добавляют везде: в напитки, десерты или едят просто так. Прилавки таких завалены различными баночками".

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У бразильцев привычка пить сладкий кофе. Сахар добавляют даже в пачки с молотым кофе. Попробовать напиток можно бесплатно в магазинах или кофейнях.

"Купить кофе или чай без сахара достаточно трудно. Даже кофейные автоматы предлагают кофе с сахаром. В магазинах много чая в пакетиках. Он дешевый и разнообразный. А вот листовой чай найти трудно и он очень дорогой".

Цены в магазинах выше как в Украине. Здесь нет привычных круп, но мясо стоит меньше. Закупка продуктов в супермаркете на месяц 10-12 тысяч гривен. Есть цены, которые меня очень удивляют. Например, мочалка для мытья посуды стоит столько же, сколько килограмм мяса. Прошу маму передавать такие вещи с Украины. А вот фрукты здесь вкусные и дешевые.