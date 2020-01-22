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среда, 22 января 2020 21:45

Купить в рассрочку можно даже детские игрушки – украинка о переезде в Бразилию
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Фрукты в Бразилии дешевые и очень вкусные
Фото: фото предоставлены Оксаной Матченко
Фрукты в Бразилии дешевые и очень вкусные
Фрукты в Бразилии дешевые и очень вкусные
Фрукты в Бразилии дешевые и очень вкусные
Фрукты в Бразилии дешевые и очень вкусные

Оксана, которая родом из города Костополь на Ривненщине полтора года назад переехала в город в Бразилию в Бразилию. Туда пригласили на работу ее мужа. И вся семья получила разрешение на проживание. Переехали с двумя детьми 4-летним сыном и 1,5 летней дочкой. О жизни в необычном городе Оксана рассказала в интервью Gazeta.ua

"Когда мы переезжали, то все переживали за нашу безопасность. Бразилия не спокойная страна. Но наш город оказался удивительно тихим и спокойным. И днем и вечером могу спокойно выйти с детьми на улицу. Сперва, когда тут ничего не знала, брала карты и смотрела, что есть рядом. Так иногда проходили до десятка километров", - говорит Оксана.

Женщина отмечает, что бразильцы очень любят поговорить а еще они дружелюбные и медленные.

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"Адаптироваться с детьми было непросто. С одной стороны здесь будто нет зимы, но на самом деле здесь холодает до 18 градусов и становится очень ветрено. Прошлой зимой мы мерзли, а дети долго болели", - объясняет Оксана.

При переезде семья получила специальные ID карты. Что-то похожее на наши идентификационные коды. Их используют для легального проживания и дорогих покупок.

"Что интересно, то здесь очень мало наличных и весь расчет карточками. В магазинах почти все можно купить в рассрочку. Даже детские игрушки. Возле каждого товара есть полная цена и цена в рассрочку. На детском празднике некоторые родители покупали даже фото с Дедом Морозом в рассрочку, чтобы не было им накладно", - объясняет Оксана.

Цены в магазинах выше как в Украине. Здесь нет привычных круп, но мясо стоит меньше.

"По магазинам ходили с соседями. Они тоже украинцы, но живут здесь раньше. Объясняли, как распознать бытовую химию, какие продукты следует брать а какие не очень по качеству. Закупка продуктов на месяц 10-12 тысяч гривен. И в продуктовом списке ничего такого: фрукты, овощи, мясо. Есть цены, которые меня очень удивляют. Например, мочалка для мытья посуды стоит столько же, сколько килограмм мяса. Прошу маму передавать такие вещи с Украины. А вот фрукты здесь вкусные и дешевые. Из экзотики впервые попробовали здесь личи", - добавляет Оксана.

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