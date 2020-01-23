"Купил билет на концерт Кобзона" - ликвидировали боевика

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 936
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 1882
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1116
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 837
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 630
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3771
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 945
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1584
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 891
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 684
Фото
Все фото
5
5
6
5
5
Купить в рассрочку можно даже детские игрушки – украинка о переезде в Бразилию
Купить в рассрочку можно даже детские игрушки – украинка о переезде в Бразилию
Бомбоубежища и индивидуальные скидки за язык – украинка о Израиль
Бомбоубежища и индивидуальные скидки за язык – украинка о Израиль
В детсад носят еду с собой: украинка о жизни в Дубае
В детсад носят еду с собой: украинка о жизни в Дубае
Украинец рассказал, сколько тратит на жизнь во Вьетнаме
Украинец рассказал, сколько тратит на жизнь во Вьетнаме
Знахарь помог открыть бизнес на Бали — украинка начала шить сумки
Знахарь помог открыть бизнес на Бали — украинка начала шить сумки
Видео
Все видео
Украинка участвует в польских выборах
Украинка участвует в польских выборах
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1314
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1638
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2979
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2124
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2925
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
22 января 2020
Просмотров: 702
Чітка позиція
– А вы из России? – через 5 хвилин мовчання заговорює грузинський таксист. У день прильоту ми з чоловіком спіймали його на ...
четверг, 23 января 2020 08:33

"Купил билет на концерт Кобзона" - ликвидировали боевика

1 Комментировать
&quot;Купил билет на концерт Кобзона&quot; - ликвидировали боевика
Боевика зовут Никита Фокин. Фото: Facebook.

22 января, на Донбассе ликвидировали 20-летнего боевика, который воевал за ДНР-ЛНР.

"Прекрасных новостей вам в ленту. Пока кто-то где-то кого-то разводит, коллаборационисты продолжают скупать билеты на концерт Кобзона. Вслед за одним из комбатов знаменитой "пятнашки" отправился к дедам ефрейтор Фокин Никита, который не любит Украину. Досадное самоубийство", - написал в Facebook бывший военнослужащий ВСУ Александр Грамарчук (Гром).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Активизировались вражеские снайперы, погиб украинский военный

Как утверждают приспешники оккупантов, он "героически погиб" от пули украинского снайпера.

22 января в городском суде Херсона в 11:00 состоится суд над киборгом Виталием Григорьевым. Сейчас он работает лесником. Одного дня, защищаясь от браконьеров, ветеран убил одного из них.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Купил билет на концерт Кобзона" - ликвидировали боевика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

В Китае произошло одно из самых страшных землетрясений за всю историю

Американские солдаты расстреляли и сожгли детей и женщин

500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация Ющенко

Самое читаемое
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
6
 Просмотров: 45659
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
6
 Просмотров: 23024
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
6
 Просмотров: 17757
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика 5 Просмотров: 11043
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
18
 Просмотров: 9387
Диаспора
Купить в рассрочку можно даже детские игрушки – украинка о переезде в Бразилию
Купить в рассрочку можно даже детские игрушки – украинка о переезде в Бразилию
5
 Просмотров: 891
Бомбоубежища и индивидуальные скидки за язык – украинка о Израиль
Бомбоубежища и индивидуальные скидки за язык – украинка о Израиль
5
 1 Просмотров: 1251
В детсад носят еду с собой: украинка о жизни в Дубае
В детсад носят еду с собой: украинка о жизни в Дубае
6
 Просмотров: 3735
Украинец рассказал, сколько тратит на жизнь во Вьетнаме
Украинец рассказал, сколько тратит на жизнь во Вьетнаме
5
 Просмотров: 4608
Знахарь помог открыть бизнес на Бали — украинка начала шить сумки
Знахарь помог открыть бизнес на Бали — украинка начала шить сумки
5
 Просмотров: 1449
Больше всего комментируют
9
Это реванш: заявление семей Героев Небесной сотни, активистов и военных
5
Зеленский готовит специальное заявление
5
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
3
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
2
"Это история нашей страны" - украинский футболист о поездке в Россию
Голосов: 197
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua