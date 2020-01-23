"Купил билет на концерт Кобзона" - ликвидировали боевика

Боевика зовут Никита Фокин. Фото: Facebook.

22 января, на Донбассе ликвидировали 20-летнего боевика, который воевал за ДНР-ЛНР.

"Прекрасных новостей вам в ленту. Пока кто-то где-то кого-то разводит, коллаборационисты продолжают скупать билеты на концерт Кобзона. Вслед за одним из комбатов знаменитой "пятнашки" отправился к дедам ефрейтор Фокин Никита, который не любит Украину. Досадное самоубийство", - написал в Facebook бывший военнослужащий ВСУ Александр Грамарчук (Гром).

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Как утверждают приспешники оккупантов, он "героически погиб" от пули украинского снайпера.

22 января в городском суде Херсона в 11:00 состоится суд над киборгом Виталием Григорьевым. Сейчас он работает лесником. Одного дня, защищаясь от браконьеров, ветеран убил одного из них.