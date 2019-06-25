Крупнейшие фармакологические компании США борются за изобретение украинской эмигрантки

Школьница София изобрела способ лечения пораженных клеток мозга

Американская школьница украинского происхождения София Лысенко создала искусственную макромолекул, которая может беспрепятственно доставлять лекарства к пораженным болезнями Альцгеймера или Паркинсона клеток мозга.

Ее изобретение победило в научном конкурсе Google Science Fair, пишут на ресурсе "Голос Америки". Сейчас изобретательница ведет переговоры с крупнейшими фармакологическими компаниями о возможном сотрудничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кондиционеры есть везде - украинка рассказала о комфортной жизни в Австрии

"Проблема заключается в том, что вокруг мозга есть защитный слой - гематоэнцефалический барьер. Он защищает мозг от вирусов, патогенов. Но когда мы, например, стараемся доставить к мозгу лекарства, часто этот барьер их не пропускает", - объясняет София.

Над темой начала работать 2 года назад. С помощью знаний по биологии, компьютерному программированию, химии, физики и математики девушка изобрела капсулу-робота, который сможет преодолеть барьер. По размеру она похожа на ДНК.

София Лысенко иммигрировала в США вместе с родителями, когда ей было 3,5 года.

Китайская компания Ekasbo представила робота-кота, который реагирует на прикосновения. Изобретение получило название Matebot. В "животного" движутся 7 частей тела. Кроме этого, он реагирует и узнает голос человека