Круглосуточная продажа сигарет и бисквитов: украинец уснул бизнес в Аргентине

Олександр Євтєрєв

Украинец Александр Евтерев владеет самой популярной сетью магазинов в Аргентине. Продает сигареты, сладости, предметы личной гигиены.

Его сеть не самая большая в городе, однако его магазин под названием El Jevi в Буэнос-Айрес можно встретить практически на каждом шагу, пишет ВВС.

Почти все они расположены на углу улиц и работают круглосуточно.

В них можно купить сладости, сигареты, напитки, предметы личной гигиены, батарейки, бисквитное печенье (со сгущенным молоком или без, с глютеном или без, любого цвета). И много, очень много других сладостей.

У El Jevi есть два конкурента: Open 25 (на фото), имеющий 170 магазинов по всей стране, и " 365 " с 90 магазинами. Фото: ВВС

Украинец переехал с родителями в Аргентину, спасаясь от кризиса после распада Советского Союза, когда ему было девять. Местные звали его el jevi - за того, что он часто включал в своем магазине песни Megadeth и Metallica.

Свою первую лавку украинец открыл пять лет назад. Сегодня их уже 28 по всему городу. Построить успешный бизнес ему удалось с бывшей женой благодаря сочетанию аргентинской и украинской культур.

Около 60 % подчиненных El Jevi - иностранцы, выходцы из семи разных стран. Семь супервайзеров, 70 % администраторов и 60 % продавцов в его магазинах - женщины.

"Аргентинцы - амбициозные. Хотят проводить время с лучшей манекенщицей, но не имеют средств на то, чтобы повезти ее в Путна-дель-Эсте (курорт на юге Уругвая - Gazeta.ua); чувствуют себя европейцами; хотят зарабатывать, не прилагая усилий, как владельцы магазинов, в которых работают", - говорит Александр.

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Ростислав Калацинський – журналист, музыкант и актер. Переехал в Колумбию, там женился и поступил в местный филиал всемирно известного музыкального колледжа Беркли. Снимается в сериалах и имеет собственный проект "Chao Ucrania, Hola Colombia", в котором рассказывает колумбийцам об Украине, а украинцам про Колумбию.